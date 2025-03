UHRÍK: Progresívci nás vedú do izolácie, odmietajú USA, Čínu, aj Rusko

Bratislava 25. marca (Teraz.sk) – Zahraničnopolitická orientácia, filozofia a politika progresívcov nás vedie do izolácie. Odmietajú USA, Čínu, Rusko, ale aj domáce, európske konzervatívne a vlastenecké sily. V TASR TV to povedal europoslanec Milan Uhrík (Republika).Nesúhlasí ani s názorom, že by sa USA a Európska únia mali spájať špeciálne proti Číne.tvrdí Uhrík. Európa podľa neho posledné roky hospodársky aj geopoliticky upadá.tvrdí.Za pozitívum Uhrík nepovažuje ani aktuálnu colnú politiku, ktorou sa USA snažia chrániť svoj priemysel.povedal Uhrík. Keď všetky strany zavedú clá, makroekonomické dopady sa podľa neho napokon vyrovnajú, ale ceny pre spotrebiteľov ostanú vyššie.vypočítal Uhrík.Spojené štáty podľa neho aktuálne prechádzajú významnou politickou zmenou.tvrdí Uhrík.Je presvedčený, že táto zmena napokon dorazí aj do Európy. V tejto chvíli je podľa UhríkaBrusel.tvrdí. Európske inštitúcie sú podľa neho postavené do situácie, kedy by mali prijímať vlastné rozhodnutia, na to však nie sú zvyknuté.Lídri 26 krajín Európskej únie vo štvrtok (20.3.) v Bruseli podporili spoločné vyhlásenie, ktoré pripravil predseda Európskej rady (ER) António Costa, a potvrdili pokračovanie podpory Ukrajine. Podľa Uhríka by pre Slovensko bolo lepšie, ak by nasledovalo príklad Maďarska a vyhlásenie nepodporilo.povedal.Kreovanie koalície štátov ochotných po dosiahnutí prímeria garantovať jeho dodržiavanie na Ukrajine je podľa Uhríka v súlade so staršími úvahami USA, že by prímerie mohli garantovať európske armády. Takéto riešenie však podľa neho prináša aj riziká a podmienkou jeho úspešnosti je súhlas zúčastnených strán.uviedol Uhrík.Hnutie Republika, ktoré vedie ako predseda, je v europarlamente súčasťou politickej skupiny Európa suverénnych národov (ESN). Uhríkovho kolegu Milana Mazureka však do nej prijali až s odstupom času, v januári tohto roku. Podľa Uhríka ho chceli ostatní europoslanci najprv spoznať.uzavrel Uhrík.