UK získala najviac hodnotených predmetov v rebríčku QS WUR

Bratislava 24. marca (TASR) - Rebríček QS World University Rankings (WUR) vydal najnovšiu edíciu rebríčka podľa predmetov. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave získala hodnotenie v štyroch predmetoch a vo všetkých sa umiestnila v top 500 na svete. Informuje o tom UK na svojom webe.



Najlepšie umiestnenie dosiahla UK v oblasti výskumu ropného inžinierstva, a to 151. – 160. miesto. V oblasti výskumu poľnohospodárstva a lesníctva obsadila 351. – 400. priečku. V medicíne je na 451. – 500. mieste a rovnaké umiestnenie získala vo fyzike a astronómii. V hlavnom rebríčku QS WUR sa UK nachádza na 651. – 700. mieste, nové hodnotenie vyjde v júni.



Hodnotenie zahŕňalo viac ako 15.700 akademických programov, ktoré QS identifikoval u 1594 inštitúcií. Tie rozdelil na 54 oblastí, z ktorých novými sú dátová veda, dejiny umenia a marketing. Oblasti nepredstavujú v každom prípade študijné programy, ktoré sa na školách vyučujú. "Tak si možno vysvetliť aj výborne hodnotené oblasti, ako ropné inžinierstvo či poľnohospodárstvo a lesníctvo, ktoré sa na UK nevyučujú. Vedci z viacerých fakúlt UK však svojím vedeckým výskumom prispievajú aj do týchto oblastí. Ak sú tieto práce vysoko citované a pochádzajú z medzinárodných výskumov, získavajú lepšie hodnotenie," uviedli na webe UK.



V rebríčku sa okrem UK umiestnila aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v jednom predmete, a to poľnohospodárstvo a lesníctvo na 151. – 200. mieste. Treťou školou je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre s hodnotením vo filozofii, kde získala 201. – 210. pozíciu. "Doteraz sa žiadnej slovenskej univerzite nepodarilo umiestniť aspoň v jednej z piatich hlavných oblastí. Univerzita Komenského však od roku 2015 získava hodnotenie minimálne v jednom predmete," dodali z najväčšej slovenskej univerzity.