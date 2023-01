Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím v 2022 prijal 618 podnetov

Bratislava 3. januára (TASR) - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) prijal vlani 618 podnetov a uskutočnil v rámci Slovenska šesť výjazdových dní. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Elena Koritšánska. Priblížila, že s ľuďmi so zdravotným postihnutím sa stretli v Starej Ľubovni, Bardejove, Svidníku, Rimavskej Sobote, Revúcej a Dubnici nad Váhom.



Najviac podnetov prijal ÚKOZP v priebehu minulého roka v novembri, kde ich bolo 62 a tiež vo februári, keď ich prišlo 60. Najmenej podnetov evidovali v januári minulého roka, a to konkrétne 36. Počas minulého roka navštívil monitorovací tím ÚKOZP šesť zariadení sociálnych služieb a tri psychiatrické oddelenia.



Koncom októbra úrad uskutočnil aj prieskum architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Pri príležitosti minuloročného Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím zároveň zorganizoval kampaň Aj my sme tu, ktorou chcel zviditeľniť ľudí so zdravotným postihnutím.