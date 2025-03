UKRADOL POKLADNICU: Do predajne v Ružinove sa vlámal muž

Bratislava 14. marca (TASR) - Do predajne supermarketu v bratislavskom Ružinove sa vo štvrtok (13. 3.) v noci po 2.00 h vlámal muž, ukradol pokladnicu s hotovosťou 700 eur. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.



"Do priestorov supermarketu sa dostal páchateľ cez vchodové dvere, ktoré najskôr vypáčil a následne sa snažil nenápadne presunúť k predajnému pultu, odkiaľ zobral pokladničnú kasu s finančnou hotovosťou. So svojím lupom, ktorého hodnota nepresiahla sumu 700 eur, opäť nenápadne opustil predajňu," uviedla Bartošová. Dodala, že počas celého jeho konania ho snímali bezpečnostné kamery.







Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin krádeže spáchanej formou vlámania. "Páchateľovi v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody až na dva roky," ozrejmila hovorkyňa.



Video z krádeže zverejnila polícia na sociálnej sieti, apeluje na občanov, ktorí disponujú akýmikoľvek informáciami o skutku, aby ich oznámili polícii.