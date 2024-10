Ukrajina musí vytriezvieť, reagoval Kremeľ na Zelenského víťazný plán

Moskva 16. októbra (TASR) - Ukrajina musí "vytriezvieť" a uvedomiť si nezmyselnosť politiky, ktorú presadzuje. Uviedol to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na tzv. víťazný plán predstavený ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Peskov povedal, že na podrobné vyjadrenie k "víťaznému plánu" Kyjeva je zatiaľ priskoro. Je však pravdepodobne podobný plánu USA, ktoré chcú využiť Ukrajinu na boj proti Rusku "do posledného Ukrajinca", dodal kremeľský hovorca.



Zelenskyj v stredu predstavil svoj dlho očakávaný tzv. víťazný plán, ktorého cieľom je posilniť pozíciu Ukrajiny dostatočne na to, aby sa skončila vojna s Ruskom. Ak sa podľa neho plán uskutoční teraz, koniec vojny bude možné dosiahnuť najneskôr v budúcom roku. Jedným z bodov plánu je pozvánka do Severoatlantickej aliancie (NATO).



Plán má podľa ukrajinského prezidenta päť bodov a tri tajné dodatočné body. Okrem bezodkladnej pozvánky do NATO k nim patrí posilnenie ukrajinských vojenských a obranných kapacít. Plán počíta tiež s pokračovaním ukrajinskej vojenskej operácie v ruskej Kurskej oblasti a Kyjev navrhuje tiež nasadenie "komplexného balíka nejadrových strategických odstrašujúcich prostriedkov" na Ukrajine.



Washington poskytol Kyjevu od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 vojenskú pomoc za niekoľko miliárd dolárov a tvrdí, že je iba na Ukrajine, ako sa vysporiada s Ruskom.