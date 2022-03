Ukrajinský vyjednávač: Mierové rokovania budú od piatka online formou

Kyjev 31. marca (TASR) - Ukrajina a Rusko by mali od piatka 1. apríla opäť pokračovať v mierových rokovaniach prostredníctvom internetu. Uviedol to v stredu večer Davyd Arachamija, člen ukrajinskej delegácie na rokovaniach, ktorého citovala agentúra Reuters.



Arachamija zároveň povedal, že Ukrajina navrhla Rusku osobné stretnutie lídrov oboch krajín. Moskva však podľa jeho slov túto ponuku odmietla s tým, že najskôr je ešte potrebné viac pracovať na návrhu vzájomnej dohody.



Arachamija na utorkových mierových rozhovorov v tureckom Istanbule uviedol, že sa dosiahol už dostatočný pokrok na to, aby sa mohlo uskutočniť stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Dodal, že návrh na takúto schôdzku už Ukrajina zaslala Rusku, pripomína stanica BBC.



Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že mierové rokovania priniesli určité pozitívne vyhliadky. Zároveň však deklarovali, že si počkajú na to, čo budú v praxi znamenať tvrdenia Ruska sľubujúce deeskaláciu vojenských aktivít, pripomína BBC.