< sekcia Import
ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?
O príbehoch bratislavských bánk sme sa v podcaste Ulicami Bratislavy rozprávali s miestnym sprievodcom Romanom Delikátom. Prezradil nám aj to, kde sme mohli nájsť prešporskú Wall Street.
Autor Maria Sumichrastova
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. marca (Teraz.sk) - O príbehoch bratislavských bánk sme sa rozprávali v podcaste Ulicami Bratislavy s miestnym sprievodcom Romanom Delikátom. Prezradil nám, kde sme mohli nájsť prešporskú "Wall Street", ako vyzerali prvé bankovky a kde stál prvý bankomat na území Československa. Typickým znakom sporiteľní bola včela alebo úľ ako symboly pracovitosti.
Bankovníctvo má v Bratislave bohatú históriu. Prvé sporiteľne stáli zväčša na trati prvej električky. V januári 1842 začal fungovať „prvý peňažný ústav“ - Prešporská sporiteľňa. Sídlila na dnešnej Laurinskej ulici. Banky mali sídla často v palácoch s bohatou architektúrou. Uhorská Eskomptná a zmenárenská banka si dala postaviť svoje reprezentatívne sídlo na Hlavnom námestí v secesnom štýle. Tatra banka sídlila v budove dnešného ministerstva kultúry. Treba tiež spomenúť budovu Mestskej sporiteľne na Námestí SNP od architekta Juraja Tvarožka, ktorú považuje Delikát za jednu z najkrajších architektúr.
Pri príležitosti otvorenia Prešporskej sporiteľne sa uskutočnil prvý vklad, bolo to 20 zlatých. Tzv. bratislavskú Wall Street sme mohli podľa Delikáta nájsť na trati prvej električky, teda na Štúrovej ulici až po dnešné Námestie SNP, ale aj na Mostovej, Laurinskej ulici, či na Hviezdoslavovom námestí. Na tejto trase stáli banky.
Zemská, Živnostenská aj Dunajská banka
Po vzniku Československej republiky bola väčšina bánk, ktoré založili na Slovensku, bývalé pobočky uhorských bánk. Zároveň k nám začali prichádzať banky z českých zemí, napríklad tzv. Zemská banka. "Úplne prvá banka, ktorá prišla po vzniku Československej republiky, bola Živnostenská banka. Jej pozostatky môžete nájsť ešte do dnešného dňa na budove, kde sídli Miestny úrad Staré Mesto. Na mrežiach na okne vidíte písmená ŽB ako Živnostenská banka," povedal Delikát. Dunajská banka bola zase postavená na dnešnom Hviezdoslavovom námestí v budove, kde bol neskôr Mliečny bar.
Budovy sporiteľní a peňažných ústavov sa dali v Bratislave rozpoznať aj vďaka symbolu včely alebo úľa. Dnes môžeme nájsť symbol úľa na budove na Námestí SNP, kde sídli poľský inštitút. Dnešná budova Generálnej prokuratúry SR bola zase podľa Delikáta niekdajšou národnou bankou.
Prvý bankomat v testovacej prevádzke na území Československa sa objavil v máji 1989 v budove Slovenskej štátnej sporiteľne na Námestí SNP. Prvá platobná karta bola zase použitá už v roku 1988 v Slovenskej štátnej sporiteľni. Neslúžila na platenie, ale ako preukaz k účtu. O tom, aký trezor nájdeme v budove sporiteľne na Námestí SNP, ale aj o významných predstaviteľoch bankovníctva v Bratislave, sa môžu poslucháči dozvedieť v epizóde podcastu Ulicami Bratislavy.
Bankovníctvo má v Bratislave bohatú históriu. Prvé sporiteľne stáli zväčša na trati prvej električky. V januári 1842 začal fungovať „prvý peňažný ústav“ - Prešporská sporiteľňa. Sídlila na dnešnej Laurinskej ulici. Banky mali sídla často v palácoch s bohatou architektúrou. Uhorská Eskomptná a zmenárenská banka si dala postaviť svoje reprezentatívne sídlo na Hlavnom námestí v secesnom štýle. Tatra banka sídlila v budove dnešného ministerstva kultúry. Treba tiež spomenúť budovu Mestskej sporiteľne na Námestí SNP od architekta Juraja Tvarožka, ktorú považuje Delikát za jednu z najkrajších architektúr.
Pri príležitosti otvorenia Prešporskej sporiteľne sa uskutočnil prvý vklad, bolo to 20 zlatých. Tzv. bratislavskú Wall Street sme mohli podľa Delikáta nájsť na trati prvej električky, teda na Štúrovej ulici až po dnešné Námestie SNP, ale aj na Mostovej, Laurinskej ulici, či na Hviezdoslavovom námestí. Na tejto trase stáli banky.
Zemská, Živnostenská aj Dunajská banka
Po vzniku Československej republiky bola väčšina bánk, ktoré založili na Slovensku, bývalé pobočky uhorských bánk. Zároveň k nám začali prichádzať banky z českých zemí, napríklad tzv. Zemská banka. "Úplne prvá banka, ktorá prišla po vzniku Československej republiky, bola Živnostenská banka. Jej pozostatky môžete nájsť ešte do dnešného dňa na budove, kde sídli Miestny úrad Staré Mesto. Na mrežiach na okne vidíte písmená ŽB ako Živnostenská banka," povedal Delikát. Dunajská banka bola zase postavená na dnešnom Hviezdoslavovom námestí v budove, kde bol neskôr Mliečny bar.
Budovy sporiteľní a peňažných ústavov sa dali v Bratislave rozpoznať aj vďaka symbolu včely alebo úľa. Dnes môžeme nájsť symbol úľa na budove na Námestí SNP, kde sídli poľský inštitút. Dnešná budova Generálnej prokuratúry SR bola zase podľa Delikáta niekdajšou národnou bankou.
Prvý bankomat v testovacej prevádzke na území Československa sa objavil v máji 1989 v budove Slovenskej štátnej sporiteľne na Námestí SNP. Prvá platobná karta bola zase použitá už v roku 1988 v Slovenskej štátnej sporiteľni. Neslúžila na platenie, ale ako preukaz k účtu. O tom, aký trezor nájdeme v budove sporiteľne na Námestí SNP, ale aj o významných predstaviteľoch bankovníctva v Bratislave, sa môžu poslucháči dozvedieť v epizóde podcastu Ulicami Bratislavy.