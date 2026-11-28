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ULICAMI BRATISLAVY: Aká bola hudobná klubová scéna v 90. rokoch?
Fenomén hudobných klubov v hlavnom meste, ktoré vznikali v 90. rokoch, mapuje výstava v Múzeu mesta Bratislavy. O legendárnych kluboch hovoril v podcaste Ulicami Bratislavy Peter Dolník.
Autor Maria Sumichrastova
Bratislava 28. novembra (Teraz.sk) - Jednou z noviniek skorých 90. rokov boli hudobné kluby. Mladí Bratislavčania chodili do Účka, Propíku či Stoky a začalo fungovať aj Rádio Ragtime. Kde v hlavnom meste fungovali kluby, kto stál za nimi a čo napokon rozhodlo o tom, že mnohé z nich zanikli? V podcaste Ulicami Bratislavy nám odpovedal Peter Dolník. Je autorom publikácie, ktorá sprevádza aktuálnu výstavu Múzea mesta Bratislavy s názvom Medzi eufóriou a vyčerpaním.
Prvým hudobným klubom v Bratislave bol New Model Club, ktorý vznikol na Obchodnej ulici v roku 1991. Novinkou bolo, že ľudia sa mohli v podnikoch baviť aj po 22.00 h. Vstup bol len na členský preukaz. Prvé kluby boli podľa Dolníka „nadšenecké“ Sprevádzala ich porevuločná radosť, vznikali v pivniciach, zapĺňal ich vyradený nábytok. Ďalšími legendárnymi podnikmi bola Stoka, Galéria Duna aj Rock Fabrik. V exteriéri fungovali kluby s názvom Garáže pod Prístavným mostom a Propeller Rock Garden., známy ako Propík.
V kluboch začínali svoju kariéru mnohé známe kapely. „Hudobné kluby sú chrbtová kosť hudobnej scény. V kluboch sa kapela vyhrá, naberá skúsenosti, vychovávajú sa tam kapely ešte predtým, ako sa dostanú na veľké pódiá či festivaly,“ povedal Dolník. Spomína aj na legendárne kapely ako napríklad Piecka, Kosa z nosa či Tornádo Lue. Výstava je rozdelená na dva bloky. Jeden priestor predstavuje kluby so živou rockovou hudbou a za tunelom je časť výstavy venovaná elektronickej hudbe. Tunel má pripomínať vstup do legendárneho klubu U.Club známeho ako Účko, neskôr sa nazýval Subclub. Súčasťou výstavného priestoru sú plagáty, kazety, diskmany, fotky a ďalšie artefakty vrátane klubovej módy.
S Petrom Dolníkom sme sa v najnovšej epizóde podcastu Ulicami Bratislavy rozprávali aj o tom, prečo boli hudobné kluby terčom neslávne známych skinhedov. Dôležitou súčasťou klubovej kultúry bolo tiež vysielanie Rádia Ragtime, ktoré bolo prvým nezávislým rádiom a dodnes je označované za kultové.
Prvým hudobným klubom v Bratislave bol New Model Club, ktorý vznikol na Obchodnej ulici v roku 1991. Novinkou bolo, že ľudia sa mohli v podnikoch baviť aj po 22.00 h. Vstup bol len na členský preukaz. Prvé kluby boli podľa Dolníka „nadšenecké“ Sprevádzala ich porevuločná radosť, vznikali v pivniciach, zapĺňal ich vyradený nábytok. Ďalšími legendárnymi podnikmi bola Stoka, Galéria Duna aj Rock Fabrik. V exteriéri fungovali kluby s názvom Garáže pod Prístavným mostom a Propeller Rock Garden., známy ako Propík.
V kluboch začínali svoju kariéru mnohé známe kapely. „Hudobné kluby sú chrbtová kosť hudobnej scény. V kluboch sa kapela vyhrá, naberá skúsenosti, vychovávajú sa tam kapely ešte predtým, ako sa dostanú na veľké pódiá či festivaly,“ povedal Dolník. Spomína aj na legendárne kapely ako napríklad Piecka, Kosa z nosa či Tornádo Lue. Výstava je rozdelená na dva bloky. Jeden priestor predstavuje kluby so živou rockovou hudbou a za tunelom je časť výstavy venovaná elektronickej hudbe. Tunel má pripomínať vstup do legendárneho klubu U.Club známeho ako Účko, neskôr sa nazýval Subclub. Súčasťou výstavného priestoru sú plagáty, kazety, diskmany, fotky a ďalšie artefakty vrátane klubovej módy.
S Petrom Dolníkom sme sa v najnovšej epizóde podcastu Ulicami Bratislavy rozprávali aj o tom, prečo boli hudobné kluby terčom neslávne známych skinhedov. Dôležitou súčasťou klubovej kultúry bolo tiež vysielanie Rádia Ragtime, ktoré bolo prvým nezávislým rádiom a dodnes je označované za kultové.