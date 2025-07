ULICAMI BRATISLAVY: Čo premietali bratislavské kultové kiná?

Bratislava 30. júla (Teraz.sk) – Prvé kino v dnešnom hoteli Carlton sa volalo Elektrobioskop. Prvé premietania však trvali len niekoľko sekúnd. „“ priblížil Juraj Jeleň.V 20. až 30. rokoch minulého storočia začína byť kino populárne a je tomu tak aj v Bratislave. V roku 1918 až 1919 bolo v meste päť kín, neskôr, tesne pred druhou svetovou vojnou je ich až 15. „“ dodal.Jedno z legendárnych kín, ktoré prežilo v Bratislave aj dlhší čas, bolo podľa historika kino Hviezda, ktoré sa najprv volalo Uránia. Premietalo sa v ňom až do 21. storočia, nachádzalo sa na Kollárovom námestí. „“ povedal Jeleň. Po druhej svetovej vojne sa kino premenovalo na Hviezdu a vzniklo aj záhradné kino. Neskôr z neho urobili veľké 700-miestne kino. „“ vysvetlil fungovanie Hviezdy historik. V 90. rokoch minulého storočia sa podľa neho toto kino stalo fenoménom, no dohnali ho tzv. multiplexy.V medzivojnových časoch vznikajú kiná Metropolka, Palace, ktoré bolo na rohu dnešnej Poštovej a Obchodnej ulice, ale aj kino Dukla, neskôršia Ymca. Na dnešnom Námestí SNP fungovalo viacero kín, napríklad Atlon či kino Slovan. V suteréne budovy ministerstva kultúry premietalo kino Pohraničník. „“ priblížil Juraj Jeleň. V medzivojnovom období sa v bratislavských kinách premietali aj americké či francúzske filmy, ako napríklad King Kong alebo Casablanca.Po roku 1948 prešli kiná do vlastníctva štátu. „,“ povedal historik. Začali sa premietať aj tzv. filmové týždenníky, v ktorých sa často informovalo „propagandisticky podfarbene“.V tomto období sa podľa historika natáčali aj budovateľské filmy postavené na historických mýtoch, spomína napríklad na rozprávku Cisárov pekár a pekárov cisár. Prichádzajú však aj filmy napríklad zo západu - legendárna Angelika, tzv. winetuovky či filmy o žandároch.Kde bola tzv. blcháreň, ako fungovalo nonstop kino a kde sme mohli nájsť v minulosti ďalšie záhradné kiná či amfiteátre prezrádza Juraj Jeleň v ďalšej epizóde podcastu Ulicami Bratislavy, ktorý nájdete vo vašich podcastových aplikáciách. Rozprávali sa s ním Mária Šumichrastová a Martina Kriková.