ULICAMI BRATISLAVY: Prior a Kyjev - ikonická dvojica z travertínu
Obchodný dom Prior a budova hotela Kyjev sú národnou kultúrnou pamiatkou. O ich histórii a osude hovoril v podcaste Ulicami Bratislavy historik architektúry z SAV Peter Szalay.
Autor Maria Sumichrastova
Bratislava 9. mája (Teraz.sk) - Prior otvorili v roku 1968, celý komplex obchodného domu na Kamennom námestí v Bratislave a priľahlého hotela Kyjev o desať rokov neskôr. Pre nápor ľudí povolali aj armádu, ktorá regulovala vstup ľudí. Ikonickú zvonkohru na Priori vytvorili pôvodne pre výstavu Expo v Montreali v roku 1967, kde aj bola odprezentovaná.
O vyhlásení komplexu budov za národnú kultúrnu pamiatku sa podľa Szalaya usilovali už od roku 2008. „Štát tým deklaruje, že je to významné dedičstvo, nemali by sme ho nechať zbúrať. Ale neznamená to, že by sa mal stať muzeálnym exponátom, treba chrániť aj živú kultúru pamiatky,“ povedal.
Obchodný dom Prior bol zamýšľaný ako predajňa rôznorodého tovaru, od potravín až po automobily. Mala v ňom byť aj predajňa škodoviek. Hotel Kyjev bol výnimočný svojím atypickým riešením dizajnu aj v izbách. Všetky detaily nábytku navrhol architekt Ivan Matušík atypicky. Dizajn izieb vychádzal z ľudových tradícií. Vo foajé hotela dominovalo priestoru elegantné schodisko. Súčasťou hotela bol aj nočný klub Luna bar, ktorý funguje aj v súčasnosti.
Ako vyzerá teraz interiér hotela? Dá sa dovnútra dostať? A ako sa postupne celý komplex staval? O tom všetkom nám porozprával historik Peter Szalay v podcaste Ulicami Bratislavy, ktorý nájdete na dostupných streamovacích platformách.
