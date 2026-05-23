< sekcia Import
ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave
V ďalšej epizóde podcastu Ulicami Bratislavy sme sa vybrali objavovať hlavné mesto očami turistov. Sprevádzal nás a o svoje skúsenosti sa podelil miestny sprievodca Roman Delikát.
Autor Maria Sumichrastova
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 23. mája (Teraz.sk) – Čo nové môžeme objaviť, ak sa vyberieme do ulíc Bratislavy s turistickým sprievodcom? S Romanom Delikátom sme sa rozprávali o typických trasách, ktorými chodia turisti na prehliadkach, ako sa správajú, a aj to, odkiaľ k nám najčastejšie chodia.
Väčšinu turistov v Bratislave tvoria podľa Delikáta tí, ktorí sem zavítajú v rámci výletných lodí. Plavia sa po Dunaji napríklad z Nemecka. Ak je trasa naplánovaná z Bratislavského hradu, turisti sa tam dopravia autobusom, a tu začínajú svoju prehliadku nášho hlavného mesta. "Začne sa na hradnom kopci, postupnými uličkami sa cez staré historické centrum dostaneme okolo jednotlivých pamiatok opäť na nábrežie Dunaja, kde už musia byť naspäť na lodi alebo už majú pripravený autobus," priblížil Delikát.
Na Bratislavskom hrade uvidia turisti palác, pokochajú sa panoramatickým výhľadom a dostanú výklad o vzniku mesta. "Tu pramení to, prečo vzniklo stredoveké mesto. Keď bola kapitula v roku 1221 vysťahovaná z hradu pre nedostatok miesta a založilo sa v Podhradí nové stredoveké mesto," povedal miestny sprievodca. Následne sa turisti dostanú do centra cez Beblavého ulicu, okolo Domu U dobrého pastiera, až popod Most SNP. "Zastavíme sa na Rybnom námestí, kde im ukážeme miesto po bývalej synagóge a potom ideme ku katedrále, kde samozrejme nevynecháme to, že Bratislava bola hlavným mestom Uhorska a korunovačným mestom," skonštatoval Delikát. "Ale celé to ešte začína tým, že ich musíme uviesť, kde sa nachádzajú, v akej krajine, lebo občas si nás mýlia s tým Slovinskom, či chceme, či nechceme," povedal s úsmevom.
Vďaka turistickej prehliadke sa v epizóde podcastu dozviete príbeh Čumila, bratislavského Korza, ale aj príbehy o legendách spojených so Starou radnicou. Delikát nám tiež prezradil, pri akej dominante nemusí sprievodca hovoriť nič a všetci turisti sú fascinovaní.
Väčšinu turistov v Bratislave tvoria podľa Delikáta tí, ktorí sem zavítajú v rámci výletných lodí. Plavia sa po Dunaji napríklad z Nemecka. Ak je trasa naplánovaná z Bratislavského hradu, turisti sa tam dopravia autobusom, a tu začínajú svoju prehliadku nášho hlavného mesta. "Začne sa na hradnom kopci, postupnými uličkami sa cez staré historické centrum dostaneme okolo jednotlivých pamiatok opäť na nábrežie Dunaja, kde už musia byť naspäť na lodi alebo už majú pripravený autobus," priblížil Delikát.
Na Bratislavskom hrade uvidia turisti palác, pokochajú sa panoramatickým výhľadom a dostanú výklad o vzniku mesta. "Tu pramení to, prečo vzniklo stredoveké mesto. Keď bola kapitula v roku 1221 vysťahovaná z hradu pre nedostatok miesta a založilo sa v Podhradí nové stredoveké mesto," povedal miestny sprievodca. Následne sa turisti dostanú do centra cez Beblavého ulicu, okolo Domu U dobrého pastiera, až popod Most SNP. "Zastavíme sa na Rybnom námestí, kde im ukážeme miesto po bývalej synagóge a potom ideme ku katedrále, kde samozrejme nevynecháme to, že Bratislava bola hlavným mestom Uhorska a korunovačným mestom," skonštatoval Delikát. "Ale celé to ešte začína tým, že ich musíme uviesť, kde sa nachádzajú, v akej krajine, lebo občas si nás mýlia s tým Slovinskom, či chceme, či nechceme," povedal s úsmevom.
Vďaka turistickej prehliadke sa v epizóde podcastu dozviete príbeh Čumila, bratislavského Korza, ale aj príbehy o legendách spojených so Starou radnicou. Delikát nám tiež prezradil, pri akej dominante nemusí sprievodca hovoriť nič a všetci turisti sú fascinovaní.