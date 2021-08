Vedci: Umelá inteligencia môže pomôcť odhaliť demenciu zo snímky mozgu

Londýn 12. augusta (TASR) - Vedci z Cambridgeskej univerzity testujú nový systém využívajúci umelú inteligenciu, ktorý podľa nich môže diagnostikovať demenciu na základe jedinej snímky mozgu. Informovala o tom stanica BBC.



Tento systém podľa expertov tiež dokáže predpovedať priebeh a intenzitu ochorenia, vďaka čomu by mohli lekári nastaviť liečbu pacientom a tým predísť väčším poškodeniam mozgu.



Systém porovnáva snímku mozgu človeka, ktorý má podozrenie na demenciu so snímkami tisícok pacientov, ktorým už toto ochorenie bolo diagnostikované.



Lekári v súčasnosti na určenie demencie potrebujú niekoľko snímok mozgu a kognitívnych testov zhotovených počas dlhšieho obdobia. Nový systém celú diagnostiku urýchľuje.



V predklinických štúdiách bol systém schopný odhaliť demenciu roky predtým, ako sa objavili symptómy, aj keď na snímke neurológovia žiadne viditeľné známky poškodenia mozgu nezaznamenali, píše BBC.



Tento systém by vedel predpovedať či stav pacienta zostane niekoľko rokov stabilný, bude sa postupne zhoršovať alebo potrebuje neodkladnú liečbu. Výskumníci tvrdia, že včasná diagnostika môže značne zlepšiť život pacientov.



"Ak zakročíme v ranom štádiu ochorenia, vieme liečbou spomaliť jeho postup a zabrániť väčšiemu poškodeniu mozgu," uviedla Zoe Kurtziová, profesorka na Cambridgeskej univerzite a členka národného centra pre umelú inteligenciu a dátovú vedu na inštitúte Alana Turinga. Dodáva, že symptómy by sa vďaka tomu mohli objaviť oveľa neskôr - alebo by k ich výskytu vôbec nemuselo dôjsť.



Klinická štúdia tohto systému sa uskutoční v nemocnici meste Cambridge, ktorá spolupracuje s Cambridgeskou univerzitou, i na ďalších klinikách zameraných na problémy s pamäťou v krajine. Vedci budú porovnávať výsledky získané novým systémom s tradičnými spôsobmi diagnózy demencie. V prvom roku by sa do výskumu malo zapojiť okolo 500 pacientov.



Experti z viacerých ďalších univerzít metódy, ktoré by mohli pomôcť k včasnejšej diagnostike demencie, označili za "dôležité"; stále sú však podľa nich len v úvodnej fáze, napísal na svojej webovej stránke denník The Guardian. Kritici upozornili aj na rozdiely medzi jednotlivcami.