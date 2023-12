Umývanie zubov znižuje výskyt zápalu pľúc u pacientov v nemocniciach

Boston 23. decembra (TASR) – Umývanie zubov znižuje u hospitalizovaných pacientov počet prípadov výskytu zápalu pľúc, redukuje úmrtnosť na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) a skracuje dĺžku pobytu na JIS.



Nová štúdia zverejnená v odbornom časopise JAMA Internal Medicine naznačuje, že umývanie zubov môže výrazne znižovať počet zápalov pľúc, ktorými sa pacienti nakazia počas hospitalizácie.



Do štúdie sa zapojili Brighamova a ženská nemocnica (BWH) a nemocnica Harvard Pilgrim Health Care Institute (HPHCI), obe so sídlom v Bostone v americkom štáte Massachusetts.



Tím vedcov skúmal výsledky výsledky 15 randomizovaných klinických štúdií z rôznych databáz z celého sveta, do ktorých bolo zapojených viac než 2700 pacientov. Špecificky pri tom skúmali, či starostlivosť o ústnu dutinu s čistením zubov bude účinnejšia ako starostlivosť o ústnu dutinu bez umývania zubov.



Zápal pľúc, ktorým sa pacienti nakazia v nemocnici, často vzniká tak, že baktérie z úst pacienta preniknú do jeho dýchacej sústavy a napadnú pľúca. Pacienti s podlomeným zdravím alebo s oslabeným imunitným systémom sú na toto ochorenie počas hospitalizácie veľmi náchylní. Každodenné čistenie zubov by však mohlo pomôcť zredukovať počet baktérií v ústnej dutine a tým znížiť riziko rozvinutia tohto ochorenia.



Väčšina skúmaných štúdií sa zameriavala na pacientov na JIS pripojených na pľúcnu ventiláciu, iba dve z 15 štúdií sa venovali pacientom, ktorí k nej pripojení neboli. U pacientov na pľúcnej ventilácii sa potvrdilo, že umývanie zubov skrátilo čas, ktorý na nej museli byť pripojení. Zároveň skrátilo aj dĺžku ich pobytu na JIS.



Lekári dúfajú, že sa ochranný účinok umývania zubov podarí potvrdiť aj u pacientov dýchajúcich bez pomoci ventilácie. Na potvrdenie alebo vyvrátenie tohto predpokladu je však potrebný ďalší výskum.



"Indikovaný pokles úmrtnosti, ktorý tu vidíme, je ohromujúci – naznačuje, že pravidelné umývanie zubov môže zachraňovať životy. Vo svete preventívnej medicíny sa iba výnimočne podarí nájsť niečo, čo nie je nákladné, no zároveň je to účinné. Naša štúdia naznačuje, že niečo tak jednoduché ako čistenie zubov môže spôsobiť výraznú zmenu a že nie je na to potrebný žiaden nový prístroj ani nový liek," uviedol klinický epidemiológ a špecialista na infekčné choroby Michael Klompas.



"Výsledky nášho výskumu naznačujú dôležitosť ústnej hygieny (…) u hospitalizovaných pacientov. Dúfame, že naša štúdia pomôže vytvoriť pravidlá a programy, ktoré hospitalizovaným pacientom pomôžu častejšie si umývať zuby. Ak to nebudú môcť urobiť svojpomocne, odporúčame pomoc člena ošetrujúceho tímu," uzavrel Klompas.