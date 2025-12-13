< sekcia Import
Únava zo súcitu vzniká aj zanedbávaním starostlivosti o seba
Apeloval na ľudí, aby v prípade potreby vyhľadali profesionálnu podporu prostredníctvom terapie alebo poradenstva.
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Únava zo súcitu často postihuje tých, ktorí sú dlhodobo vystavení stresu, utrpeniu a traume iných. Často vzniká aj zanedbávaním starostlivosti o seba. Upozornil na to Slovenský Červený kríž (SČK). Poukázal preto na potrebu stanovenia si hraníc spojenú s podporou od blízkych. Apeloval na ľudí, aby v prípade potreby vyhľadali profesionálnu podporu prostredníctvom terapie alebo poradenstva.
„Únava zo súcitu je fyzické, duševné a emocionálne vyčerpanie, ktoré zažívajú ľudia pracujúci v pomáhajúcich profesiách,“ priblížil SČK na sociálnej sieti s tým, že predvianočný čas môže emocionálne prežívanie ešte umocňovať.
Únava zo súcitu sa prejavuje napríklad emocionálnym vyčerpaním, ťažkosťami so zvládaním vlastných emócií, zvýšenou hladinou stresu, pocitom úzkosti, poruchami spánku, rušivými myšlienkami či ťažkosťami so sústredením. Ľudia, ktorí ňou trpia, sa môžu stiahnuť od tých, o ktorých sa majú starať, ale môžu mať aj zníženú schopnosť súcitu k tým, ktorí zažívajú utrpenie.
