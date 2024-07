UNESCO víta zrušenie budovania tunela neďaleko Stonehenge

Paríž 31. júla (TASR) - UNESCO v stredu privítalo rozhodnutie Británie zrušiť kontroverzný projekt výstavby tunela v blízkosti historickej lokality Stonehenge, ktorá je súčasťou Svetového dedičstva. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Britská ministerka financií Rachel Reevesová v pondelok oznámila viacero "ťažkých" rozpočtových rozhodnutí a oznámila parlamentu, že niekoľko finančne nezaistených projektov sa za labouristickej vlády premiéra Keira Starmera neuskutoční, a to vrátane plánov na výstavbu cestného tunela v blízkosti Stonehenge v grófstve Wiltshire.



"UNESCO víta rozhodnutie Starmerovej vlády zrušiť výstavbu cestného tunela pod lokalitou Svetového dedičstva Stonehenge," uviedla generálna riaditeľka tejto kultúrnej organizácie OSN Audrey Azoulayová.



UNESCO v júni varovalo, že lokalita Stonehenge môže byť pre tunelový projekt zaradená na zoznam ohrozeného svetového dedičstva. Stonehenge sa nachádza na listine Svetového dedičstva UNESCO od roku 1986.



Predošlá konzervatívna vláda premiéra Rishiho Sunaka minulý rok schválila výstavbu tohto tunela napriek snahám aktivistov o zastavenie projektu za 1,7 miliardy libier.



Tunel mal odľahčiť preťaženie existujúcej hlavnej cesty do juhozápadného Anglicka, ktorá je obzvlášť vyťažená počas prázdninových špičiek, ale odborníci varovali pred "trvalým a nezvratným poškodením" tejto oblasti.



Druidi protestovali proti tunelu na mieste, ktoré považujú za posvätné a kde oslavujú letný a zimný slnovrat - najdlhšie a najkratšie dni v roku.



Stonehenge, postavený v niekoľkých etapách v období približne 3000 až 2300 rokov pred naším letopočtom, je jednou z najvýznamnejších prehistorických megalitických pamiatok na svete z hľadiska veľkosti, dômyselného usporiadania a architektonickej precíznosti.



UNESCO vedie zoznam lokalít so štatútom Svetového dedičstva, čo je prestížny titul určený najhodnotnejším prírodným a človekom vytvoreným pamiatkam. Zaradenie na tento zoznam môže pomôcť podporiť cestovný ruch, ale je spojené aj s povinnosťami chrániť danú lokalitu.