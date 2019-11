UNESCO vyzýva na koniec beztrestnosti za zločiny proti novinárom

New York/Paríž 2. novembra (TASR) - Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) spolu s mexickými predstaviteľmi zorganizujú v Mexiku medzinárodný seminár v spojitosti s Medzinárodným dňom skoncovania s beztrestnosťou za zločiny vykonané proti novinárom, ktorý pripadá na 2. novembra. Na Medzinárodnom seminári s názvom "Posilniť regionálnu spoluprácu s cieľom skoncovať s beztrestnosťou za zločiny a útoky proti novinárom v Latinskej Amerike" sa 7. novembra majú zúčastniť predstavitelia štátov Latinskej Ameriky, justičných orgánov, médií a členov občianskej spoločnosti latinskoamerického regiónu a ďalších oblastí sveta, informovalo na svojom webe UNESCO.



Podľa organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) v Mexiku len bolo v tomto roku zabitých najmenej desať žurnalistov. RSF ďalej informovala, že už 2. novembra sa v Mexiku spolu so zástupcami medzinárodnej koalície mimovládnych organizácií stretnú s mexickými predstaviteľmi s cieľom nájsť konkrétne riešenia na zastavenie beztrestnosti vo veci zabíjania novinárov. Podľa RSF je Mexiko v tohtoročnom rebríčku slobody tlače na 144. mieste zo 180 krajín.



OSN na svojom webe v spojitosti s Medzinárodným dňom skoncovania s beztrestnosťou za zločiny vykonané proti novinárom uviedla, že za uplynulých 12 rokov (2006 - 2017) bolo vo svete zabitých vyše tisíc novinárov za to, že pokrývali udalosti a chceli informovať verejnosť. Do tohto počtu nie sú zahrnutí žurnalisti, na ktorých zaútočili, ale útok sa neskončil ich smrťou, ďalej tí, ktorí boli vystavovaní mučeniu, únosu, zadržiavaniu, zastrašovaniu či šikanovaniu. Takýchto prípadov sú na svete tisíce. V deviatich z desiatich prípadov zostávajú vrahovia novinárov nepotrestaní.



Medzinárodný deň skoncovania s beztrestnosťou za zločiny vykonané proti novinárom sa pripomínal prvýkrát v roku 2014.



Valné zhromaždenie OSN na 68. zasadnutí v roku 2013 schválilo rezolúciu A/RES/68/13, v ktorej vyhlásilo 2. november za Medzinárodný deň skoncovania s beztrestnosťou za zločiny vykonané proti novinárom. Touto rezolúciou OSN vyzvala svoje členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia na skoncovanie s kultúrou beztrestnosti objednávateľov a vykonávateľov trestných činov voči novinárom.



Termín 2. november vybrala OSN na pamiatku dvoch francúzskych novinárov zavraždených 2. novembra 2013 v Mali. Išlo o Ghislaine Dupontovú a Clauda Verlona, pracovníkov rozhlasovej stanice Radio France International (RFI), ktorých ozbrojenci zabili v Kidali na severe Mali. K činu sa neskôr prihlásila organizácia al-Káida v islamskom Maghribe (AQIM).



RFI vytvorila na pamiatku oboch novinárov Štipendium Ghislaine Dupontovej a Clauda Verlona pre mladých novinárov a technikov v Afrike. Udeľovať sa bude každý rok mladým novinárom a technikom do 30 rokov, ktorí prídu študovať do Paríža.