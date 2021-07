UNESCO žiada Turecko o správu o chráme Hagia Sofia po jeho premene

Istanbul 23. júla (TASR) - Výbor svetového dedičstva UNESCO v piatok požiadal Turecko, aby do začiatku budúceho roka predložilo správu o stave zachovalosti Chrámu Božej múdrosti (Hagia Sofia) v Istanbule. Výbor zároveň vyjadril "vážne znepokojenie" v súvislosti s dôsledkami premeny chrámu na mešitu, informovala agentúra AFP.



Krok Turecka pretvoriť niekdajší byzantský chrám z múzea na mešitu vyvolal vlani hnev medzinárodného spoločenstva a prispel k napätiu medzi Ankarou a Gréckom. O mesiac neskôr Turecko nariadilo, aby bola na mešitu pretransformovaná ďalšia istanbulská byzantská svätyňa - Chrám svätého Spasiteľa v Chóre, zdobený vzácnymi freskami zo 14. storočia.



Obe zmeny odrážajú snahu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana povzbudiť svojich konzervatívnych nacionalistických stúpencov v čase, keď Turecko čelí ekonomickým ťažkostiam v dôsledku pandémie koronavírusu, uvádza AFP.



Výbor Svetového dedičstva UNESCO vyzval Turecko, aby do 1. februára 2022 predložilo "aktualizovanú správu o stave zachovalosti objektu". Výbor "hlboko ľutuje nedostatok dialógu a informácií" v súvislosti so zámerom Turecka zmeniť štatút múzeí Hagia Sofia a Chóra, uvádza sa vo vyhlásení.



Výbor ďalej vyjadril "vážne znepokojenie pre potenciálny vplyv, aký tieto zmeny mohli mať na výnimočnú univerzálnu hodnotu" týchto objektov, a vyzval Turecko, aby sa podieľalo na medzinárodnej spolupráci a dialógu pred ďalšími veľkými zmenami na nehnuteľnostiach, uzatvára AFP.



Počas zasadnutia výboru, ktoré potrvá do 31. júla, by mohli byť označené za ohrozené viaceré lokality UNESCO. Sú medzi nimi aj Budapešť, Údolie Káthmandu v Nepále, oblasť v okolí Ochridského jazera v Albánsku a Severnom Macedónsku a sopky v oblasti Kamčatky na ruskom Ďalekom východe.