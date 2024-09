UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Bratislavské deti šantili na umelom ľade

FOTO: Stovky športovcov, malých i dospelých naplnilo veselým ruchom priestory zimného štadiónu. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl, 20. októbra 1955. Foto: TASR

Aj keď v stredu 19. októbra 1955 ukazoval teplomer vyše 12 stupňov, namrazili na bratislavskom zimnom štadióne hneď zrána ľad. Popoludní zaplnila ľadovú plochu miestna mládež a dospelí.Každoročne to bola veľká udalosť, pretože to bola najväčšia a dlho jediná umelá ľadová plocha v meste. Bratislavčania okrem toho využívali klziská na Edlovej, dnes Podjavorinskej ulici, či Vazovovej ulici. Na skutočný ľad sa muselo čakať do prvých mrazov. Potom sa korčuľovalo aj v Medickej záhrade, na nádvorí kina Atlon na námestí SNP, na Železnej studničke.