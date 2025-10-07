< sekcia Import
UNIKÁTNE FOTO: Spomienky na staré bratislavské vinárne
Teraz.sk prináša historické fotografie z archívu TASR s dobovými popiskami.
Autor TASR
Byť v Bratislave a nezažiť atmosféru nejakej tej kaviarne, vinárne alebo len obyčajnej krčmy, to sa snáď ani nedalo. Kaviarenský život mesta bol známy. Šesťdesiate roky minulého storočia priali hlavne vinárňam. Po celom Slovensku ich budovalo ľudové spotrebné družstvo Jednota. Pár sa ich ušlo aj Bratislave.
V novembri 1966 otvorilo družstvo Jednota v pivnici bývalého františkánskeho kláštora z 13. storočia Kláštornú vináreň. Patrila k top vinárňam, skoro stále bola vypredaná a často v nej bývala uzavretá spoločnosť.
K najznámejším reštauráciám takzvanej I. cenovej skupiny v 60. rokoch v Bratislave patrili vo všeobecnosti dva všeobecne obľúbené podniky, Devín a Carlton. Obľúbených podnikov však bolo veľa, každý si mohol vybrať ten svoj.
V polovici októbra 1966 zažila Bratislava „veľkú slávu“. Otvárali Perugiu, luxusný podnik s talianskou kuchyňou, ktorý predbehol dobu a ešte dlho po Nežnej revolúcii patril k top podnikom hlavného mesta. Preslávila sa striptízom. Dostať sa do Perugie bol problém, skoro vždy bolo vypredané.
