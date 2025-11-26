< sekcia Import
UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Keď sa blížili Vianoce v roku 1956...
Teraz.sk prináša historické fotografie z archívu TASR s dobovými popiskami.
Autor TASR
Blížia sa Vianoce v roku 1956 a sklady v Československu sa plnia tovarom. Pracovníci distribúcie mali v tých dňoch plné ruky práce. Ľudia sa postarali o zvýšený nákupný ruch v predajniach a začínal sa boj o tovar, ktorý sa v obchodoch objavoval len na sviatky. Prevádzky bolo treba včas a hojne zásobiť tovarom širokého sortimentu.
„Na Vianoce chce každý z nás darovať niečo svojim blízkym. Pracovníci veľkoobchodu s odevným tovarom pripravili preto výber textilného tovaru z domácej i zahraničnej výroby pre spestrenie vianočného trhu. Vo vzorkovej sieni predvádzajú jednotlivé vzory, aby si vedúci predajní doplnili zásoby,“ píše sa v správe z roku 1956..
Konštatuje sa v nej, že v sklade kožušín Bratislavského veľkoobchodu s odevným tovarom je dostatok hlavne praktického zimného tovaru. „Pre najmenších nánožníky, detské kožúšky rôznych druhov, rukavice s kožušinou, kombinézy s kožušinou, kožené kabáty, bundy a rôzne kožuchy,“ uvádza sa v nej.
Pracovníci skladu Bratislavského obchodu s ovocím a zeleninou preberajú v týchto dňoch rôzne druhy odborne skladovaných jabĺk pred odoslaním do predajní. Prišla aj prvá zásielka citrónov, pomarančov a klementínok z Libanonu. Záujem je aj o zeleninu. V skladoch práve vyskladňujú taliansku cibuľu, ďalšiu zásielku očakávali zo Sovietskeho zväzu.
Propaganda a vtedajší marketing nezabúdali ani na výklady. Aby výkladné skrine predajní boli k Vianociam čo najkrajšie, o to sa starajú pracovníci reklamných oddelení podnikov. Pripravujú pútače, aby výklad prilákal čo najviac kupujúcich.