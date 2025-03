UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Deň učiteľov sa u nás oslavuje od roku 1955

Foto: Predseda KNV v Bratislave Ján Račkay prijal v utorok 27. marca 1955, v predvečer Dňa učiteľov, 13 vzorných školských pracovníkov Bratislavského kraja, ktorým odovzdal diplomy a čestné tituly Vzorný učiteľ. Mladý gratulant odovzdáva kvety učiteľke Františke Palčákovej z 8-ročnej strednej školy v Čachticiach. Archív TASR, 27.marca 1955, V. Přibyl. Foto: TASR

Neľahká a zodpovedná úloha učiteľa si zaslúži spoločenské uznanie. Československá vláda v roku 1955 rozhodla, že učitelia budú mať svoj sviatok 28.marca. Učitelia nikdy nezarábali veľké peniaze, spoločnosť sa ich vždy snažila ohodnotiť väčšinou morálne. Či to bude stačiť na to odpovie história. Na oslavy tohto sviatku sa pozrime prostredníctvom fotografií z archívu TASR.Deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského - 28. marec - sa stal pre vyučujúcich sviatkom. Tak to bolo v bývalom Československu, tak je to v súčasnej Slovenskej republike.Deň učiteľov je pre nich chvíľou, keď žiaci aj spoločnosť majú príležitosť spomenúť si na ich prácu. Najvyšší predstavitelia štátu, samosprávy pri príležitosti Dňa učiteľov zvyčajne slávnostne oceňujú pedagógov a v prejavoch pripomínajú, že školstvo patrí medzi priority.Všetci tvrdia, že učiteľské povolanie je náročné i príťažlivé. Pripúšťajú, že práca pedagógov nie je docenená - to sa týka statusu učiteľa i jeho finančného ohodnotenia.Deň učiteľov sa v Slovenskej republike slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského (28.3.1592) od roku 1955, ale v iných krajinách sveta si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra.Výbor OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) tento deň v polovici 90.rokov minulého storočia vyhlásila za Medzinárodný deň učiteľov s cieľom pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Svetovej organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966.