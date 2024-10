UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Krasokorčuliarska elita v bratislavských firmách

FOTO: Účastníkov ME v krasokorčuľovaní z Holandska obdarovali v podniku svojimi sladkými výrobkami. Foto: Archív TASR, V. Přibyl, 29. januára 1958. Foto: TASR

Bol koniec januára 1958 a v Bratislave sa schádzajú najlepší krasokorčuliari Európy, aby súťažili o titul majstra starého kontinentu. Ľudia mohli športovcov stretávať nielen na ulici, ale aj vo výrobných podnikoch. Pred areálmi a budovami, kde sa pohybovali domáci i zahraniční krasokorčuliari sa zhromažďovali ich fanúšikovia, predovšetkým deti, ktoré sa snažili získať vzácny autogram. Ak chcelinejakú hviezdu, museli čakať aj niekoľko hodín.Známych krasokorčuliarov mali možnosť osobne stretnúť predovšetkým poprední predstavitelia krasokorčuliarskeho zväzu a rovnako aj členovia straníckych a štátnych aparátov. Tí mali možnosť vidieť športovcov napríklad na slávnostnej recepcii. Vládna garnitúra však potrebovala prezentovať aj svoje hospodárstvo, preto vytvorila zostavu patronátnych závodov, ktoré sa mali starať nielen o zabezpečenie majstrovstiev, ale aj o výpravy jednotlivých štátnych reprezentácií. Raritou bolo napríklad to, že za pomoci prekladateľa mohli s krasokorčuliarmi komunikovať aj robotníci v bratislavských fabrikách počas pracovnej doby.Unikátne obrázky vznikali vo výrobných halách. V tom čase svetoznámy výrobca sladkostí a cukroviniek Stollwerck si takpovediac na pár dní, reprezentáciu Holandského kráľovstva. Nezaobišlo sa to samozrejme ani bez návštevy v samotnej výrobe.uvádza sa v agentúrnej správe z archívu TASR.Členovia reprezentačného výberu Anglicka sa zasa v hoteli Carlton stretli so zástupcami svojho patronátneho závodu Matador Bratislava, s ktorými diskutovali hlavne o očakávaniach športovcov, ktorí prišli zápoliť o európske medaily.Účastníci európskeho šampionátu a členovia poľskej reprezentačnej výpravy zavítali aj medzi pracujúcich n.p. Bratislavské tukové závody, ktoré si spolu a n.p. Ťažba štrkov a pieskov v Bratislave prevzali nad poľskými krasokorčuliarmi patronát.