UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Motocykle prilákali divákov do ulíc Bratislavy

Foto: Mnohí diváci si sami vyrábali tribúny, aby sa dostali čo najbližšie k trati. Archív TASR, autor Š. Petráš, 16.júla 1950. Foto: TASR

Popularita motoristického športu po 2.svetovej vojne narástla. Preteky s názvom 1. Slovanský okruh vraj prilákali až 60.000 divákov. Bratislavské ulice zaplnili tisíce fanúšikov.„Za krásneho slnečného počasia a za účasti vyše tisícov prívržencov motoristického športu bol v nedeľu 16.júla 1950. na Slovanskej ceste spojujúcej Bratislavu s Devínom I. ročník najväčších medzinárodných rýchlostných pretekov na Slovensku, ktoré niesol hrdý názov Slovanský okruh. Nad I. ročníkom, na ktorom sa zúčastnili tiež maďarskí motoristi, prevzal záštitu predseda Zboru povereníkov Karol Bacílek,“ uvádza sa v agentúrnej správe z archívu TASR.Preteky sa konali v troch triedach, a to do 250, 350 a do 500 cm3. Vo všetkých triedach sa súťaž konala na 25 kôl. Jedno kolo meralo 4835 m, to znamená, že jazdci museli absolvovať viac ako 120 kilometrovú trať.„Davy divákov lemovali cestu i priestory cieľa. Mnohí si sami vyrábali tribúny, aby sa dostali čo najbližšie k trati. Ako pomôcky im slúžili provizórne lešenia či záhradné rebríky,“ píše sa v dobovej správe.