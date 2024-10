UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Muzikál Na skle maľované mal 648 repríz

Foto: Okrúhlemu životnému jubileu slovenského herca Michala Dočolomanského (uprostred) bolo venované slávnostné 642. predstavenie muzikálu Na skle maľované. Archív TASR, 27. marca 2002, P. Neubauer. Foto: TASR

Na skle maľované bol najúspešnejší titul Činohry SND. Naštudovali ho režisér Karol L. Zachar, dramaturg Anton Kret a choreograf Štefan Nosáľ. Reprízoval sa 648 krát.Poľskí autori Katarzyna Gärtnerová a Ernest Bryll odpremiérovali tento muzikál vo Varšave v roku 1970. Postavy boli vykreslené s humorným a miestami až s ironickým nadhľadom. Spevohra bola odľahčená vtipnými scénkami a najmä chytľavými pesničkami. Preto táto "hra so spevmi" mala taký divácky úspech.Diváci na Slovensku sa s pôvodným muzikálom zoznámili v roku 1972, kedy ho do Bratislavy prišlo odpremiérovať Štátne divadlo J. Slowackého z poľského Krakova.V slovenskej premiére muzikálu v roku 1974 obsadil režisér Zachar do úlohy tancujúceho a spievajúceho Jánošíka Michala Dočolomanského. Na jednoduchej scéne s obrovskou textilnou šmykľavkou, na ktorej Michal Dočolomanský skákal saltá, sa predviedli aj ďalší špičkoví slovenskí herci.K nezabudnuteľným postavám patrí veliteľ žandárov v podaní Juraja Slezáčka, do kostýmu čerta sa dlhé roky obliekal Oldo Hlaváček, Elo Romančík ako Dodávač či Smrť a Anjel v podaní Sone Valentovej a Emílie Vášáryovej. V muzikáli účinkovali aj Božidara Turzonovová, Anton Mrvečka, Vladimír Durdík a i.