UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: V obchodoch sa objavili banány – budú Vianoce

V dozrievacích komorách obchodného podniku Zelenina, okresný závod v Komárne, dozreli banány. Foto: Archív TASR, autor Š.Petráš, 5.marca 1961. Foto: TASR

Decembrové dlhé rady pred predajňami ovocia a zeleniny signalizujú, že prišiel nevšedný a nedostatkový tovar. Na vianočnom stole by nemali chýbať banány a citrusové ovocie. Bude dosť pre každého?Po minulé roky predaj južného ovocia nestačil pokryť dopyt po tomto tovare. Predvianočné šialenstvo zháňania oblátok, kolekcií, čokolád, darčekov a banánov, každoročne pripomínalo, že sa blížia najkrajšie sviatky roka.V čase rozvoja socialistickej spoločnosti, však nebol dostatok pre každého. Ľudia si ich síce mohli dovoliť kúpiť, problémom však bolo to, že tento tovar bol nedostatkový. Výhodou vtedy bolo, keď ste mali známeho predavača.Ťažko zohnateľný tovar sme nazývali podpultový. Dnes, keď má obchodník špičkový a žiadaný tovar, vystaví ho vo výklade a na dobre viditeľnom mieste. V čase budovania socializmu ho skrýval pod pult.V roku 1959 sa podarilo československej vláde zintenzívniť kontakty s mladou Guinejskou republikou. Výsledkom mal byť aj zvýšený dovoz banánov, ktoré sa v tejto krajine pestovali.uvádza sa v agentúrnej správe z archívu TASR v decembri 1959.Banány sa k nám privážajú ešte zelené. Časť ich dozrieva v zeleninárskych skladoch v Zohore na západnom Slovensku. Tu ich pravidelne kontrolujú zamestnanci a keď dosiahnu požadovanú zrelosť, zabezpečia ich distribúciu na vianočný trh.Zábery z archívu TASR však dokazujú, že bývalom Československu sa banány dostali na trh aj v inom čase ako na Vianoce, a to predovšetkým pred Veľkonočnými sviatkami. Vypýtať si kilo banánov v predajni ovocia a zeleniny v bežný deň sa považovalo za smiešne alebo za opovážlivé.