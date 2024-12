UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Vianočné ozdoby zo Slovenska do celého sveta

Doba, kedy sa na vianočný stromček vešali podomácky vyrobené ozdoby a orechy zabalené vo farebnom papieri sa skončila. Ľudia si svoje príbytky počas sviatočných chvíľ skrášľujú výrobkami šikovných žien z ľudového družstva OKRASA v Čadci.Výroba vianočných ozdôb finišuje v čadčianskom ľudovom družstve aj v novembri 1959. V tom čase už bola najviac zamestnaná expedícia, pretože sviatky sa blížili a produkty bolo potrebné odosielať na trh a to nie len u nás v Československu, ale aj v zahraničí.Podľa agentúrnych správ ľudového družstvo v Čadci začalo svoju produkciu v polovici 50.rokov minulého storočia a na jeho vzniku sa podieľalo 26 občanov. Od vtedy sú ich výrobky známe v mnohých krajinách sveta.uvádza sa v agentúrnej správe z roku 1959.Zamestnanci čadčianskeho družstva podľa správ z archívu TASR dosiahli pozoruhodné výsledky, pretože v rokoch 1957 – 1959 ich export stúpol viac ako päťnásobne. To ešte nie je všetko, pretože produktivitu svojej práce chcú stále zvyšovať. Do konca roka 1960 plánovali v Čadci vyrábať približne 800 druhov ozdôb pre vianočný trh.píše sa v správe.