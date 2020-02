Union poisťovňa opäť pozýva svoje poistenky na mamografické vyšetrenie

Bratislava 10. februára (OTS) - Na Slovensku je rakovina prsníka najčastejším zhubným nádorovým ochorením u žien. Podľa najnovších údajov sa u nás objaví ročne až takmer 2000 nových prípadov. Medzi postihnutými však stále pribúdajú mladšie ženy. Za posledných 20 rokov sa počet ochorení na rakovinu prsníka u žien vo veku 25 až 45 rokov zvýšil až o tretinu. Vysoké percento nádorov prsníka je primárne zachytávané v pokročilom klinickom štádiu a v priemere až 300 žien ročne preto zomrie úplne zbytočne. Vďaka mamografickému vyšetreniu je možné zachytiť už včasné štádium ochorenia, keď je dobre liečiteľné bez potreby veľkého operačného zásahu. V mnohých prípadoch dokonca aj bez chemoterapie alebo rádioterapie.



V uplynulých dňoch poslala Union zdravotná poisťovňa ďalším takmer 9 000 poistenkám pozývacie listy na skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov v rámci národného onkologického programu Skríning a skorý záchyt nádorového ochorenia, ktorý je koordinovaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Union zdravotná poisťovňa tak pokračuje v skríningu, ktorý ako prvá zdravotná poisťovňa na Slovensku spustila už v roku 2017. „Počet žien, ktoré pravidelne absolvujú preventívne mamografické vyšetrenie je však stále veľmi nízky. Je preto nevyhnutné naďalej pokračovať v skríningu, ktorý je založený na adresnom pozývaní najrizikovejšej skupiny poisteniek, pretože skoré odhalenie ochorenia výrazne zvyšuje šancu na vyliečenie,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Ako ďalej doplnila, pozývacie listy na skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov minulý rok Union zdravotná poisťovňa poslala 1 800 poistenkám. Vyšetrenie absolvovalo však doteraz len necelých 7% z nich, čo je veľmi málo. Mamografia je v súčasnosti jediná diagnostická metóda, ktorá vie zachytiť rakovinu prsníka aj vo veľmi včasnom štádiu. Umožňuje odhaliť hrčku veľkosti už okolo 5 milimetrov. Ak sa rakovina prsníka zachytí v skorom štádiu, tak je vysoká šanca na vyliečenie pacientky, liečba je menej invazívna a výrazne sa znižuje úmrtnosť.



„Neignorujte preto pozývací list a choďte najneskôr do 6 mesiacov po obdržaní pozvánky na mamografické vyšetrenie prsníkov do niektorého z preverených mamografických pracovísk,“ zdôrazňuje Miroslava Jurčáková, koordinátorka pre skríning Union zdravotnej poisťovne. Mamografické pracoviská zároveň garantujú oznámenie negatívneho výsledku do troch pracovných dní a v prípade podozrenia na onkologické ochorenie prsníka doriešenie do troch pracovných týždňov. Zabezpečia aj ďalší manažment poistenky v prípade pozitívneho nálezu.



Zoznam skríningových mamografických pracovísk aj kontakty na objednanie sa na vyšetrenie si nájde poistenka priamo v pozývacom liste. Nachádza sa v ňom aj prehľadná infografika, ako postupovať. „Veľkou výhodou je, že pozývací list slúži zároveň ako žiadanka na uvedené vyšetrenie prsníkov, takže poistenka, ktorá ho dostane, nemusí ísť ku gynekológovi alebo všeobecnému lekárovi pre písomné odporučenie. Môže sa objednať priamo na skríningovom mamografickom pracovisku. Napriek tomu, že pozývacím listom priamo oslovujeme naše poistenky vo vybranej cieľovej skupine, informácia o spustení skríningu by mala motivovať všetky ženy od 40 rokov aby absolvovali mamografické vyšetrenie, na ktoré majú podľa zákona nárok každé 2 roky,“ dopĺňa Elena Májeková.