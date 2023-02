Union ZP: Postoj ANS pri podpisovaní dodatkov môže byť nedorozumenie

Bratislava 3. februára (TASR) - Postoj nemocníc v súvislosti s podpísaním dodatkov so súkromnou Union zdravotnou poisťovňou môže byť výsledkom vzájomného nedorozumenia. Myslí si to Union ZP. Reaguje tak na Radu Asociácie nemocníc Slovenska (ASN), ktorá nemocniciam odporúča nepodpísať dodatky, pretože sú nevýhodné. Union ZP zároveň deklaruje záujem nemocniciam pomôcť.



"Union ZP má za to, že členom ANS predložila dodatky v zmysle dohôd zo stretnutí na pôde MZ SR, ako aj z bilaterálnych rokovaní. Formu požadovaných preddavkov však Union dodatočne vyhodnotil ako legislatívne nepriechodnú. Rokovania a príprava dodatkov prebiehali v časovej tiesni, zdravotná poisťovňa Union pripúšťa, že môže ísť len o vzájomné nedorozumenie," uviedla pre TASR hovorkyňa zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová.



Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera potvrdila, že pokračuje v rokovaniach so zástupcami ANS. "Budeme pracovať na dosiahnutí dohody," ozrejmil pre TASR hovorca Dôvery Matej Štepianský.



Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) uviedla, že zmluvy s nemocnicami združenými v ANS sú platné do konca júna. "Vážime si doterajšie konštruktívne rokovania so zástupcami ANS, ktorých cieľom je zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP a stabilizácia cashflow v zdravotníckych zariadeniach v súvislosti so zvýšenými nákladmi," doplnila manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Eva Peterová.



Rada ANS odporučila nemocniciam podpísať dodatky s VšZP, s výhradami odporučila podpísať dodatok so ZP Dôvera. Naopak, s Union ZP nemocniciam odporúča dodatky nepodpísať. Podľa prezidenta ANS Mariána Petka sú pre nemocnice veľmi nevýhodné a vôbec neodzrkadľujú ich potreby na základe platnej legislatívy.