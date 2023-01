UNLP: Optimalizácia siete nemocníc je nevyhnutná

Košice 7. januára (TASR) - Optimalizáciu siete nemocníc považuje Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice za nevyhnutný krok ku skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov, a tiež k zlepšeniu ekonomickej, procesnej a personálnej situácie nemocníc. Viesť by mala aj k optimálnemu využitiu zdrojov, čo pri súčasnom nastavení siete podľa UNLP nie je možné. Pre TASR to uviedla vedúca komunikačného odboru nemocnice Ladislava Šustová.



UNLP predpokladá, že optimalizáciou sa zabezpečí optimálne nastavenie systému fungovania jednotlivých zdravotníckych zariadení a využije sa aktuálne funkčné nastavenie programov u jednotlivých poskytovateľov.



"Pre nášho pacienta by optimalizácia mala zabezpečiť, aby sa dostal k požadovanej medicínskej službe na komplexnej úrovni, keďže prirodzene sa u nás sústreďujú najnáročnejší pacienti z celého východného Slovenska," vysvetlila. Pripomenula, že ako nemocnica štvrtej úrovne koncového typu má zostavené potrebné liečebné programy v kľúčových medicínskych oblastiach a plánuje posilniť urgentnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň chce rozvíjať úzku spoluprácu so špecializovanými ústavmi a zdravotníckymi zariadeniami nielen v Košiciach, ale aj v rámci celého východoslovenského regiónu.



Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo koncom minulého roka základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.