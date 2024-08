Úplne nový Hercule Poirot. Tohto ste ešte nečítali

Je 19. decembra 1931.

Hercule Poirot a inšpektor Edward Catchpool práve plánujú spoločné Vianoce, keď ich prepadne inšpektorova neodbytná matka Cynthia. Doslova ich prinúti, aby s ňou odišli do Norfolku a objasnili nepochopiteľnú vraždu obľúbeného a nekonfliktného muža v zdanlivo bezpečnom prostredí – na nemocničnom oddelení. Cynthia navyše trvá na tom, aby sa počas vyšetrovania ubytovali v rozpadajúcom sa sídle jej priateľov Vivienne a Arnolda Laurierovcov na norfolskom pobreží a spoločne tam strávili vianočné sviatky. Arnold má byť čoskoro hospitalizovaný v tej istej nemocnici a jeho manželka je presvedčená, že bude ďalšou vrahovou obeťou, hoci odmieta vysvetliť prečo.



Ak sa chce Poirot do Vianoc vrátiť domov, má iba necelý týždeň na to, aby zločin vyriešil a zabránil tak ďalším vraždám. Keď sa však slávny detektív pustí do hľadania súvislostí medzi mŕtvym mužom a Arnoldom Laurierom a postupne preniká do komplikovaných rodinných vzťahov a tajomstiev, aj on sám sa ocitne v ohrození života...

Bratislava 28. augusta (OTS) - Hercule Poirot v ňom opäť spojí sily s mladým inšpektorom Scotland Yardu Edwardom Catchpoolom, no tak ako vždy, aj tentoraz sa pri vyšetrovaní záhadnej vraždy spolieha predovšetkým na svoje malé sivé bunky.Je tu Tichá noc Hercula Poirota Tichá noc Hercula Poirota má opäť nádych christioviek, je to napísané inteligentne, zábavne a naozaj premyslene. Hannah nám predkladá spletitú a vtipnú zápletku, je to ako detektívne puzzle, v ktorom nechýba dedukcia, rafinované indície, falošné stopy a vynikajúco vykreslený Hercule Poirot, ktorý akoby naozaj ožil. Táto postava je rozhodne vo veľmi dobrých rukách.povedala pre slovenských čitateľovPritom Sophie nikdy netúžila prekonať Agathu Christie. Chcela len napísať dych berúcu detektívku, ktorú by prisúdila Herculovi Poirotovi. Agathu Christie považuje za natoľko originálnu a talentovanú, že nemá v úmysle snažiť sa ju napodobňovať.Z originálu Hercule Poirot´s Silent Night do slovenčiny preložila Barbora Andrezálová.