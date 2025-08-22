< sekcia Import
Upršané počasie bude aj v piatok, meteorológovia vydali výstrahy
SHMÚ doplnil, že predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Intenzívny dážď sa v piatok očakáva najmä na strednom a východnom Slovensku. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a vydal výstrahy druhého stupňa. Tie platia predbežne do 11.00 h v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji.
Meteorológovia očakávajú na tomto území ojedinele výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok nad 55 milimetrov. „Pričom za celé obdobie môže úhrn zrážok ojedinele dosiahnuť až okolo 60 milimetrov,“ dodali s tým, že tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
