Úrad verejného zdravotníctva vyzýva na odvykanie od fajčenia
Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri príležitosti nedeľného Svetového dňa bez tabaku vyzýva na odvykanie od fajčenia. Pripomína možnosť využiť bezplatné poradenstvo vo vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR. Zároveň pripomína výzvu „Zvládni týždeň bez tabaku a nikotínu“, ktorej cieľom je priblížiť pozitívne účinky zanechania fajčenia. TASR o tom informoval komunikačný odbor ÚVZ.
Tohtoročné heslo Svetového dňa bez tabaku „Odhaľte príťažlivosť - boj proti závislosti od tabaku a nikotínu“, poukazuje na potrebu rozpoznať marketing, dizajnové prvky a ďalšie taktiky s cieľom zatraktívniť výrobky najmä pre mladých ľudí, a zároveň upozorňuje na zdravotné riziká a vysoký návykový potenciál nikotínu.
Úrad pripomína, že poradne zdravia poskytujú systematické individuálne aj skupinové poradenstvo, motiváciu a podporu na ceste k životu bez tabaku a nikotínu, i pomoc pri odvykaní od elektronických cigariet, zahrievaného tabaku či nikotínových vrecúšok, ktorých používanie v posledných rokoch vzrástlo.
„Odborný pracovník poradne v úvodnom rozhovore získa základný prehľad o fajčiarskych návykoch klienta, jeho motivácii prestať, čím môže identifikovať aktuálne ťažkosti súvisiace s fajčením. Cieľom prvej návštevy je vytvoriť ucelený obraz o zdravotnom stave fajčiara, úrovni jeho závislosti a pripravenosti na zmenu,“ ozrejmil úrad.
Následne odborník klientovi zmeria krvný tlak a tep a telesnú hmotnosť. Podľa vybavenia poradne môžu nasledovať aj vyšetrenia prístrojmi na meranie hladiny vydychovaného oxidu uhoľnatého či spirometria. Tieto vyšetrenia sa opakujú aj pri ďalších návštevách klienta, aby bolo možné sledovať jeho pokrok. Súčasťou prvého stretnutia je aj zber osobnej a fajčiarskej anamnézy prostredníctvom štandardizovaných dotazníkov. Výsledky všetkých vyšetrení a dotazníkov klientovi odborní pracovníci podrobne vysvetlia.
Pracovníci poradne následne vypracujú klientovi individuálny plán odvykania od fajčenia, ktorý zohľadňuje potreby, skúsenosti a osobné ciele klienta.
„Odborní pracovníci poradní pre odvykanie od fajčenia počas celého procesu poradenstva aktívne podporujú klienta, posilňujú jeho odhodlanie a poskytujú mu pravidelnú spätnú väzbu aj povzbudenie. Motivácia je kľúčovým prvkom úspešného odvykania,“ doplnil ÚVZ.
Úrad zároveň prevádzkuje aj telefonickú Linku pomoci na odvykanie od fajčenia, ktorá funguje na telefónnom čísle 0908 222 722. Na linku je možné volať v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h.
