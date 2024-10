Úrady v Georgii vyšetrujú kolaps lávky, pri ktorom zahynulo sedem ľudí

Savannah 20. októbra (TASR) – Úrady amerického štátu Georgia v nedeľu vyhlásili, že začali vyšetrovať katastrofálne zrútenie lávky na ostrove Sapelo, pri ktorom zahynulo sedem ľudí. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



"Ide o konštrukčnú chybu. Takáto hliníková lávka by mala vyžadovať iba veľmi, veľmi málo údržby, uvidíme však, čo odhalí vyšetrovanie," vyhlásil počas tlačovej konferencie Walter Rabon, komisár ministerstva prírodných zdrojov štátu Georgia.



Podľa komisára na nej v čase zrútenia bolo viac než 40 ľudí a do vody ich spadlo viac než 20. Dodal, že žiadna z obetí nebývala na ostrove.



Lávka bola podľa úradov nainštalovaná v roku 2021. V októbri 2020 úrady štátu Georgia urovnali federálnu žalobu, ktorú podali obyvatelia mesta Hogg Hamock. Ostrov Sapelo sa nachádza asi 100 kilometrov južne od mesta Savannah a z pevniny sa naň dá dostať loďou. Obyvatelia mesta sa sťažovali na to, že lávky štátnych trajektov premávajúcich medzi pevninou a ostrovom nespĺňajú federálne štandardy prístupnosti pre telesne postihnutých ľudí.



Štát súhlasil s tým, že nevyhovujúci dok zbúra a postaví nový a že trajekty upraví tak, aby vyhovovali aj cestujúcim na vozíkoch a sluchovo postihnutým ľuďom. Okrem toho štát zaplatil v hotovosti vyrovnanie 750.000 dolárov.