Úrazy na lyžiach často spôsobuje preťaženie organizmu

Bratislava 18. februára (OTS) - Podľa údajov poisťovne Groupama sa väčšina týchto úrazov v zahraničí stane v Rakúsku, Taliansku a vo Francúzsku. V týchto krajinách je zároveň ošetrenie až dvoj či trojnásobne drahšie ako na Slovensku. Ako môžete pripraviť svoje telo, aby ste sa vyhli takýmto úrazom?



15 minút cvičenia denne spevní celé telo

Každý lyžiar, či už skúsený alebo začínajúci by mal vedieť, že svoje telo na lyžovačku musí pripraviť. Sedieť 9 mesiacov v kancelárii a potom ísť na víkend intenzívne lyžovať je to najhoršie, čo môžete svojmu telu urobiť. Pred plánovanou lyžovačkou by ste sa mali venovať cvičeniu aspoň 15 minút denne. Základ sú koordinačné, spevňovacie a strečingové cvičenia. Vaše telo bude lepšie pripravené, menej unavené a záťaž zvládne omnoho ľahšie. „Zo skúseností vieme potvrdiť, že najčastejšie úrazy sa stávajú práve vtedy, keď je človek unavený a vyčerpaný, hovorí si, že ešte zvládne jednu-dve jazdy. S prichádzajúcou únavou ale klesá koncentrácia a človek prestáva byť na svahu obozretný. Výsledkom sú často nehody, ktoré majú aj vážne následky, ako zlomené končatiny či úrazy hlavy,“ vysvetľuje hovorca poisťovne Groupama, Ivan Bobošík.



Úrazy v zahraničí sú veľmi drahé

Cena za ošetrenie v takýchto prípadoch vôbec nie je nízka. Ak hovoríme o zlomenine nohy, začína na úrovni 1000€, magnetická rezonancia kolena stojí od 500€ do 1000€, operácia v súkromnom zariadení od 7000€, prevoz vrtuľníkom v závislosti od vzdialenosti a krajiny od 3500€. A aj menšie úrazy, ako odreniny pri pošmyknutí alebo páde, môžu stáť 500€-700€. Problémom nie sú len zdravotné následky, ale i finančná stránka. Našťastie, väčšina Slovákov už neriskuje a pokiaľ sa vyberie na lyžovačku do zahraničia nezaobíde sa bez cestovného poistenia. „Z údajov nášho prieskumu vyplýva, že takmer 80% ľudí, ktorí v zime cestujú do zahraničia si zakúpia cestovné poistenie. Je to pozitívna správa, pretože akákoľvek nehoda vyjde spravidla drahšie, ako je cena základného poistenia,“ hovorí I. Bobošík.



Bez poistenia zodpovednosti na lyže nechoďte

Jedna dôležitá rada na záver, ak si pred lyžovačkou vyberáte cestovné poistenie, nezabudnite okrem základného poistenia liečebných nákladov aj na poistenie zodpovednosti za škodu. Toto krytie vám pomôže v prípade nehody alebo zrážky s iným lyžiarom, ktoré môže byť najmä v zahraničí veľmi nepríjemné a nemusí sa skončiť len ospravedlnením. Z poistenia zodpovednosti môže byť vyplatené napríklad bolestné, právne služby či náklady na poškodenú výstroj lyžiara s ktorým ste sa zrazili.