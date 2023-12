Urgenty sú pripravené na pacientov aj v čase sviatkov

Bratislava 23. decembra (TASR) - Urgentné príjmy v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) či v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) sú pripravené na pacientov aj počas nadchádzajúcich sviatkov. Pre TASR to potvrdili hovorkyne oboch nemocníc.



Poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti bude v UNB zabezpečené v plnom rozsahu a nepretržite, ako zvyčajne. "Lekári na urgentných príjmoch a ambulantných pohotovostiach pracujú v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, rozpis je štandardný, tak ako po iné dni," uviedla pre TASR hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.



Pripomenula, že vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sú v súčasnosti v UNB návštevy zakázané. "Vo výnimočných prípadoch, samozrejme, po dohode s prednostom alebo primárom daného pracoviska môže byť návšteva povolená," doplnila hovorkyňa.



V NÚDCH sa cez sviatky o malých pacientov na oddelení urgentného príjmu (OUP) počas dňa postará päť lekárov - pediatrov v pediatrických ambulanciách a dvaja chirurgovia v chirurgickej ambulancii. Traja pediatri budú slúžiť nepretržite 24 hodín a na pohotovosti v rámci ordinačných hodín od 7.00 do 22.00 h jeden lekár, vo frekventovanom čase od 12.00 do 17.00 h dvaja lekári. V noci to budú traja pediatri a jeden chirurg. "Rovnako bude postarané o všetkých pacientov hospitalizovaných na klinikách," doplnila hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.



V súčasnosti sú návštevy v NÚDCH povolené v štandardnom režime. Nemocnica sleduje epidemiologickú situáciu. "Počas Vianoc vždy citlivo zvažujeme možnosti jednotlivých kliník a snažíme sa, aby deti mali pri sebe rodiča, prípadne zostali s deťmi aj nad rámec ordinačných hodín," priblížila pre TASR Kamenická.



V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) sú na všetkých lôžkových oddeleniach návštevy zakázané. Hovorkyňa ústavu Soňa Valášiková pripomenula, že výnimku majú iba návštevy kňazov k pacientom s cieľom podávania sviatosti pomazania či návštevy ťažko chorých a umierajúcich pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť. Výnimku môže tiež udeliť vedúci pracoviska pri mimoriadnej situácii.



V Národnom onkologickom ústave (NOÚ) platí aktuálne vzhľadom na epidemiologickú situáciu taktiež zákaz návštev. "Počas vianočných sviatkov budú v rámci NOÚ hospitalizovaní iba tí pacienti, ktorých zdravotný stav si to akútne vyžaduje. Ide najmä o pacientov po vážnych operáciách a o pacientov s pokročilým onkologickým ochorením," ozrejmila pre TASR hovorkyňa ústavu Patrícia Kubicová.