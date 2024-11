Lekár: Urologické a pohlavné zdravie je stále tabuizovanou témou

Bratislava 18. novembra (TASR) - Urologické a pohlavné zdravie je stále tabuizovanou témou. Upozornil na to urológ Ján Švihra. Poukázal pritom na dôležitosť pravidelnej účasti na urologických vyšetreniach. Vysvetlil, že vďaka nim možno odhaliť rakovinu prostaty v skorých štádiách, keď je dobre liečiteľná.



"Na Slovensku je urologické a pohlavné zdravie stále tabuizovaná téma. Aj vďaka médiám, sociálnym sieťam a celkovej osvete sa to však už našťastie zlepšuje. Na preventívne urologické prehliadky ale u nás stále chodí málo mužov. Pravdou je, že aj urológov je nedostatok. Z vlastnej praxe však viem, že je za tým aj trocha pohodlnosti a strachu - mnohí pacienti sa zbytočne boja a zároveň nie sú ochotní vycestovať z rodnej doliny," poznamenal v rozhovore zverejnenom na webe Union ZP.



Z verejného zdravotného poistenia sa preventívna urologická prehliadka štandardne hradí mužom nad 50 rokov raz za tri roky. Súkromná Union ZP ju poistencom uhrádza od veku štyridsať rokov v dvojročnom intervale. V súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera majú muži od 50 rokov nárok na prehliadku raz za tri roky. Tí, u ktorých sa vyskytol prípad rakoviny prostaty v rodine, už od veku 40 rokov v intervale v závislosti od výšky hladiny onkomarkera PSA, a to raz za rok, raz za dva alebo raz za tri roky. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa ju poistencom uhrádza raz za tri roky od 40. roku života.