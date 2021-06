Zrušili uznesenie, týkajúce sa väzby bývalého špeciálneho prokurátora

Košice 26. júna (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR zrušil uznesenie Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorým potvrdil väzbu pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Má ísť o rozhodnutie NS SR z novembra minulého roka. TASR to potvrdil jeho obhajca Erik Magál.



"Môžem potvrdiť, že 22. júna bolo vydané rozhodnutie - nález Ústavného súdu," povedal Magál. Ústavný súd vo svojom náleze uvádza, že napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil Najvyššiemu súdu na nové konanie a rozhodnutie. "Bude jeho povinnosťou poskytnúť sťažovateľovi adekvátnu súdnu ochranu a opätovne rozhodnúť o sťažnosti sťažovateľa proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu z 25. októbra 2020," odôvodnil ÚS.



Zrušenie uznesenia znamená, že po vydaní nálezu ÚS sa konanie vráti späť pred Najvyšší súd a ten bude musieť bezodkladne rozhodovať o ďalšom trvaní väzby Dušana K., priblížil obhajca.



NS tak bude rozhodovať o sťažnosti, ktorú Dušan K. podával vlani v októbri proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu o vzatí do väzby. "Najvyšší súd bude teda opätovne rozhodovať o zákonnosti vzatia do väzby," poznamenal Magál.



Sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla v októbri minulého tak, že Dušana K. vzala do väzby z dôvodu kolúzneho, ako i preventívneho. Proti všetkým výrokom tohto rozhodnutia podal Dušan K. sťažnosť. Národná kriminálna agentúra ho zadržala koncom októbra minulého roka.