Hurikán Nicholas zasiahol štát Texas

Houston 14. septembra (TASR) - Hurikán Nicholas v noci na utorok miestneho času zasiahol americký štát Texas s rýchlosťou ustáleného vetra 120 kilometrov za hodinu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na americké Národné centrum pre hurikány so sídlom v Miami.



Nicholas je štrnástym pomenovaným hurikánom alebo tropickou búrkou v tejto sezóne v oblasti Mexického zálivu.



Veľkou neznámou podľa agentúry AP ostáva množstvo zrážok, ktoré hurikán Nicholas prinesie do Texasu, predovšetkým do mesta Houston, ktoré je náchylné na záplavy. Guvernér štátu Greg Abbott oznámil, že úrady nasadili záchranné tímy do Houstonu a pobrežných oblastí. V meste tiež postavili provizórne protipovodňové bariéry na viac než 40 miestach.



Vyučovanie v školách v pobrežných oblastiach Texasu zrušili už v pondelok. Pre nepriazeň počasia dočasne zatvorili aj odberové miesta na testovanie nákazy koronavírusom a očkovacie strediská. Zrušiť museli aj koncert anglického speváka Harryho Stylesa, ktorý sa mal uskutočniť v Houstone v pondelok večer.



Hurikán Nicholas sprevádzajú aj obavy z jeho pomalého postupu. Tropické búrky sa v ostatných desaťročiach pohybujú pomalšie a Nicholas by mohol uviaznuť medzi dvoma ďalšími poveternostnými systémami, uviedol pre AP expert na hurikány Jim Kossin.