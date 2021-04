Američanka sa priznala k zabitiu svojich troch detí

Fotografie, sviečky a kvety sú umiestnené ako pamätník pre tri deti, ktoré boli v pondelok 12. apríla 2021 zabité v apartmánovom komplexe Royal Villa v časti Reseda v Los Angeles, archívne foto. Foto: TASR/AP

Washington 16. apríla (TASR) - Američanka Liliana Carrillová utopila svoje tri malé deti, aby ich ochránila pred sexuálnym zneužívaním zo strany ich otca. Povedala to počas rozhovoru, ktorý z väzenia poskytla miestnej televízii KGET-TV, informovala v piatok agentúr AP.Tridsaťročná Carrillová svoj čin oľutovala a vysvetlila, že v tej chvíli cítila, že to bol jediný spôsob, ako svoje deti ochrániť.Mŕtve deti našla ich stará mama z matkinej strany v sobotu ráno. Carrillová bola v tom čase už na úteku; polícia ju zadržala vyše 320 kilometrov severne od mesta Los Angeles, kde sa skutok odohral.Polícia Carrillovú síce podozrieva z vraždy trojročnej Joanny, dvojročného Terryho a polročnej Sierry, zatiaľ ju však v tejto veci oficiálne neobvinila, pretože vyšetrovanie stále prebieha, informoval denník Los Angeles Daily News. Carrillová je momentálne obvinená len z krádeže vozidla, ktorej sa mala dopustiť počas svojho úteku pred políciou.Podľa prvých informácií z miesta činu deti zomreli na následky bodných rán, oficiálna príčina smrti však stále nie je známa.Otec detí Erik Denton tvrdí, že ich matka trpela bludmi a ohrozovala ich bezpečnosť. Ako príklad uviedol Carrillovej presvedčenie, že jeza koronavírusovú pandémiu a že v meste, kde bývali, pôsobila organizovaná zločinecká skupina zapletená do obchodu s bielym mäsom.Podľa polície Carrillová a Denton viedli súdny spor o opatrovníctvo detí.