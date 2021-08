Silná búrka Henri ohrozuje východné pobrežie USA

New York 21. augusta (TASR) – Pás amerického východného pobrežia vrátane mesta New York vstúpil v piatok do stavu pohotovosti pre blížiacu sa búrku Henri. Tá by sa mala stať prvým hurikánom za posledné desaťročia, ktorý zasiahne región Nové Anglicko.



Meteorológovia varovali pred silným vetrom, nebezpečenstvom prívalových povodní a vzdúvajúcim sa morom po tom, ako sa búrka začala prejavovať nad Atlantickým oceánom. Očakáva sa, že Henri zasiahne pevninu Nového Anglicka v nedeľu.



„Zosilnenie je predpovedané zhruba na druhý deň. Henri by sa mal zmeniť na hurikán dnes v noci (piatok) alebo v sobotu," uviedlo americké Národné centrum pre hurikány (NHC) vo svojej najnovšej správe, z ktorej citovala tlačová agentúra AFP.



Úrady v regióne Nové Anglicko, ktorý zahŕňa americké štáty Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island a Vermont, upozornili obyvateľov, aby sa pripravili.



„Všetkým obyvateľom sa odporúča, aby s prípravami na búrku začali už dnes a aby venovali veľkú pozornosť miestnemu počasiu," uviedol úrad massachusettského guvernéra Charlieho Bakera.



Podľa NHC dosahuje búrka Henri maximálnu stálu rýchlosť vetra takmer 110 kilometrov za hodinu a okrem štátov Nového Anglicka ohrozuje i veľkomesto New York. V niektorých oblastiach sa očakávajú zrážky v objeme 25 centimetrov. „Búrka môže spôsobiť život ohrozujúce vlnobitie," uvádza sa ďalej v správe NHC.



Ak búrka Henri zosilnie tak, ako predpovedajú meteorológovia a zostane vo svojom súčasnom kurze, môže z nej byť prvý hurikán, ktorý priamo zasiahne Nové Anglicko za uplynulých 30 rokov.



„Posledným hurikánom, ktorý zasiahol pevninu Nového Anglicka, bol v roku 1991 hurikán Bob," uviedol pre AFP hovorca NHC Dennis Feltgen. Táto búrka pripravila o život najmenej 17 ľudí.