Tropická búrka Elsa si vyžiadala najmenej jednu obeť a desať zranených

Washington 8. júla (TASR) – Najmenej jednu obeť a desať zranených si vyžiadala tropická búrka Elsa, ktorá v noci na štvrtok zasiahla americké štáty Florida a Georgia. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa úradov vo floridskom meste Jacksonville jeden človek zahynul v stredu po tom, čo padajúci strom zasiahol dve autá. Neďaleký okres Camden na východe Georgie následne zasiahlo zrejme tornádo, ktoré sa prehnalo parkoviskom pre karavany nachádzajúcom sa pri základni amerického námorníctva Kings Bay Naval Submarine Base. Zranenia utrpelo desať ľudí, ktorí boli následne prevezení do nemocnice.



Elsu aj deväť hodín po tom, ako dorazila k severnému pobrežiu Floridy, sprevádzal vietor s rýchlosťou 72 kilometrov za hodinu, informovalo Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami. Vo štvrtok o 02.00 h miestneho času (08.00 h SELČ) bola už búrka nad východnou časťou štátu Georgia. Očakáva sa, že v priebehu štvrtka ešte zasiahne Južnú aj Severnú Karolínu.



Výpadky dodávok elektriny postihli v stredu večer približne 35.000 domácností a podnikov na Floride a v Georgii. NHC informovalo, že v častiach Floridy môže spadnúť do 200 milimetrov zrážok. V Georgii a Južnej Karolíne, kde úrady očakávajú 80 - 130 milimetrov zrážok, hrozia záplavy. V týchto štátoch nie je vylúčený ani vznik tornád.



Elsa si predtým vyžiadala jednu obeť na karibskom ostrove Svätá Lucia. V Dominikánskej republike zahynuli 15-ročný chlapec a 75-ročná žena, na ktorých sa zrútili steny ich domov, uviedli miestne úrady.



Tropická búrka Elsa bola ešte do sobotňajšieho rána hurikánom prvej kategórie. V oblasti Karibiku spôsobila rozsiahle škody, najmä však na Barbadose. Na ostrove Haiti, ktorý je v dôsledku rozsiahleho odlesňovania osobitne náchylný na záplavy a zosuvy pôdy, utrpeli zranenia traja ľudia.



Elsa bola prvým hurikánom tohtoročnej hurikánovej sezóny v Atlantiku.