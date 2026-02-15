< sekcia Import
USA zdolalo Dánsko 6:3 v C-skupine, Američania sú krok od štvrťfinále
Zámorskému tímu prinesie definitívne priamu účasť medzi osmičkou najlepších tímov zisk aspoň bodu v záverečnom dueli skupiny proti Nemecku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 15. februára (TASR) - Hokejisti USA sa priblížili k postupu do štvrťfinále turnaja ZOH 2026 v Miláne. Američania nadviazali v C-skupine na triumf s Lotyšskom (5:1) a v sobotňajšom druhom stretnutí zdolali aj Dánsko 6:3.
Zámorskému tímu prinesie definitívne priamu účasť medzi osmičkou najlepších tímov zisk aspoň bodu v záverečnom dueli skupiny proti Nemecku. USA sa stretnú s Nemcami v nedeľu od 21.10 h. Dánov čaká v rovnaký deň o 19.10 h súboj s Lotyšskom.
Akýkoľvek bodový zisk Američanov pošle favorita „céčka“ priamo do štvrťfinále. Priamy postup si zabezpečili z A-skupiny hráči Kanady, v „béčku“ sa vyhne osemfinálovým bojom prekvapivo Slovensko, ktorému stačila na zaistenie si prvenstva v skupine aj prehra so Švédskom 3:5.
ZOH 2026 - hokej, C-skupina:
USA - Dánsko 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)
Góly: 4. Boldy (Q. Hughes, Slavin), 30. B. Tkachuk (Eichel), 31. Eichel (M. Tkachuk), 38. Hanifin (Trocheck, Faber), 48. Guentzel (Matthews), 55. J. Hughes (Nelson) – 2. Olesen (Mölgaard), 12. Nicholas Jensen (Setkov), 40. Bruggisser (Ehlers, True). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), O´Rourke (Kan.) - Daisy (USA), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 11.480 divákov.
USA: Swayman – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – Thompson, Larkin, Connor – J. Hughes, Nelson, Miller – Trocheck
Dánsko: Sögaard – M. Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Nicholas Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, Lassen – Ehlers, True, Bjorkstrand – Nicklas Jensen, Eller, Blichfeld – Aagaard, Mölgaard, Olesen – Russell, Wejse, Storm – Poulsen
Outsider duelu viedol už po 100 sekundách, keď favorita prekvapil Olesen. Američania však reagovali rýchlo, v štvrtej minúte vyrovnal Boldy. Severania išli do šatní napokon s vedením 2:1 a to sa zrodilo kuriózne. Na nahodený puk z hokejky obrancu Nicholasa Jensena od červenej čiary neskoro zareagoval brankár Swayman. Zámorský tím v prostrednej časti prevzal iniciatívu a po góloch Bradyho Tkachuka, Eichela a Hanifina mal k dispozícii dvojgólový náskok. Tri sekundy pred koncom druhého dejstva však udržal Dánov v hre o body obranca Phillip Bruggisser. Američania v tretej časti hry nespanikárili a gólmi Guentzela a Jacka Hughesa si poistili plný bodový zisk.
hlasy po zápase /zdroj: nhl.com, IIHF/:
Jack Eichel, útočník USA, v zápase 1+1: „Zápas sa hrá na 60 minút. Dáni mali niekoľko dorážok, ktoré sa skončili na ich hokejkách, ale celkovo som mal dojem, že ak budeme hrať našu hru plných 60 minút, tak sa zápas zvrtne v náš prospech a to sa aj stalo. Preto sme tu, aby sme všetci bojovali o úspech.”
Brady Tkachuk, útočník a autor druhého gólu USA: „Je to krásny pocit skórovať za vašu krajinu. Snažil som sa vytvoriť nejakú energiu a načerpať energiu z tohto publika.“
Phillip Bruggisser, obranca a autor tretieho gólu Dánska: „Súper nás prestrieľal a mierne dominoval. My sme však boli oustider a myslím si, že sme tvrdo bojovali a skúšali všetko možné. Bohužiaľ, nestačilo to.“
tabuľka:
1. USA 2 2 0 0 0 11:4 6
2. Lotyšsko 2 1 0 0 1 5:8 3
3. Nemecko 2 1 0 0 1 6:5 3
4. Dánsko 2 0 0 0 2 4:9 0
Zámorskému tímu prinesie definitívne priamu účasť medzi osmičkou najlepších tímov zisk aspoň bodu v záverečnom dueli skupiny proti Nemecku. USA sa stretnú s Nemcami v nedeľu od 21.10 h. Dánov čaká v rovnaký deň o 19.10 h súboj s Lotyšskom.
Akýkoľvek bodový zisk Američanov pošle favorita „céčka“ priamo do štvrťfinále. Priamy postup si zabezpečili z A-skupiny hráči Kanady, v „béčku“ sa vyhne osemfinálovým bojom prekvapivo Slovensko, ktorému stačila na zaistenie si prvenstva v skupine aj prehra so Švédskom 3:5.
ZOH 2026 - hokej, C-skupina:
USA - Dánsko 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)
Góly: 4. Boldy (Q. Hughes, Slavin), 30. B. Tkachuk (Eichel), 31. Eichel (M. Tkachuk), 38. Hanifin (Trocheck, Faber), 48. Guentzel (Matthews), 55. J. Hughes (Nelson) – 2. Olesen (Mölgaard), 12. Nicholas Jensen (Setkov), 40. Bruggisser (Ehlers, True). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), O´Rourke (Kan.) - Daisy (USA), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 11.480 divákov.
USA: Swayman – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – Thompson, Larkin, Connor – J. Hughes, Nelson, Miller – Trocheck
Dánsko: Sögaard – M. Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Nicholas Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, Lassen – Ehlers, True, Bjorkstrand – Nicklas Jensen, Eller, Blichfeld – Aagaard, Mölgaard, Olesen – Russell, Wejse, Storm – Poulsen
Outsider duelu viedol už po 100 sekundách, keď favorita prekvapil Olesen. Američania však reagovali rýchlo, v štvrtej minúte vyrovnal Boldy. Severania išli do šatní napokon s vedením 2:1 a to sa zrodilo kuriózne. Na nahodený puk z hokejky obrancu Nicholasa Jensena od červenej čiary neskoro zareagoval brankár Swayman. Zámorský tím v prostrednej časti prevzal iniciatívu a po góloch Bradyho Tkachuka, Eichela a Hanifina mal k dispozícii dvojgólový náskok. Tri sekundy pred koncom druhého dejstva však udržal Dánov v hre o body obranca Phillip Bruggisser. Američania v tretej časti hry nespanikárili a gólmi Guentzela a Jacka Hughesa si poistili plný bodový zisk.
hlasy po zápase /zdroj: nhl.com, IIHF/:
Jack Eichel, útočník USA, v zápase 1+1: „Zápas sa hrá na 60 minút. Dáni mali niekoľko dorážok, ktoré sa skončili na ich hokejkách, ale celkovo som mal dojem, že ak budeme hrať našu hru plných 60 minút, tak sa zápas zvrtne v náš prospech a to sa aj stalo. Preto sme tu, aby sme všetci bojovali o úspech.”
Brady Tkachuk, útočník a autor druhého gólu USA: „Je to krásny pocit skórovať za vašu krajinu. Snažil som sa vytvoriť nejakú energiu a načerpať energiu z tohto publika.“
Phillip Bruggisser, obranca a autor tretieho gólu Dánska: „Súper nás prestrieľal a mierne dominoval. My sme však boli oustider a myslím si, že sme tvrdo bojovali a skúšali všetko možné. Bohužiaľ, nestačilo to.“
tabuľka:
1. USA 2 2 0 0 0 11:4 6
2. Lotyšsko 2 1 0 0 1 5:8 3
3. Nemecko 2 1 0 0 1 6:5 3
4. Dánsko 2 0 0 0 2 4:9 0