Pfizer bude pre Gilead vyrábať remdezivir, produkciu začala aj Hikma

New York 7. augusta (TASR) - Americká farmaceutická firma Pfizer v piatok oznámila, že podpísala mnohoročnú zmluvu na výrobu liečivej látky remdezivir proti ochoreniu COVID-19 pre americkú spoločnosť Gilead Sciences. Tá liečivo vyvinula a je pod tlakom, aby zvýšila jeho tesné zásoby. Informáciu priniesla tlačová agentúra Reuters.



Gilead má cieľ vyrobiť dostatok liečivej látky do konca roka, aby ju mohli podať celkovo vyše dvom miliónom pacientov s COVID-19, a táto spoločnosť súhlasila, že takmer všetky zásoby svojho remdeziviru bude do septembra posielať Spojeným štátom.



Ale zamestnanci amerických nemocníc aj politici sa sťažujú, že majú problém dostať sa k liečivu, ktoré je len jedným z dvoch, čo dokážu pomôcť pacientom hospitalizovaným s ochorením COVID-19. Potvrdili to aj oficiálne klinické testy.



Gilead tiež informoval, že rozšíril svoju výrobnú sieť pre liečivo a produkuje ho už ďalších vyše 40 firiem v Severnej Amerike, Európe a Ázii.



Zatiaľ nie je jasné, či bude Pfizer zásobovať len americký trh.



Aj mimo Spojených štátov sú obavy z nedostatku tohto antivirotika, a tak britská spoločnosť Hikma Pharmaceuticals v piatok oznámila, že vo svojej portugalskej továrni začala vyrábať remdezivir.



Pfizer už aj v minulosti pomáhal iným výrobcom s produkciou ich liekov.



Pfizer spolu s nemeckou spoločnosťou BioNTech urýchlene pracujú takisto na vývoji očkovacej látky proti novému koronavírusu, dodala agentúra Reuters.