ÚSPEŠNÍ: Slovenskí hokejisti zdolali Nemcov a vyhrali turnaj

Nemecko - Slovensko 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)



Góly: 29. Schinko (Schmölz), 57. Schmölz (Schütz, Stachowiak) - 17. Takáč (Faško-Rudáš), 25. Korenčík (Cingel), 44. Faško-Rudáš (Takáč, Petrovický), 54. Roman (Golian, Stacha), 56. Ivan (Cehlárik, Pospíšil), 60. Takáč. Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Kaukokari Fín.), Hynek, Ondráček (obaja ČR), vylúčení: 1:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4200 divákov.



Nemecko: Strahlmeier - Gawanke, Kälble, Bittner, Daubner, Sennhenn, Ugbekile, Wagner, Preto - Stachowiak, Schmölz, Schinko – Ehliz, Schütz, Pfaffengut – Krauss, Hager, Schweiger – Loibl, Kühnackl, Bergmann



Slovensko: Tomek - Mudrák, Ivan, Žiak, Korenčík, Golian, Petrovický, Stacha, Romaňák – Cehlárik, Cingel, Pospíšil – Faško-Rudáš, Tamáši, Takáč, – Buček, Roman, Minárik – Petráš, Čacho, Kašlík

Na snímke kapitáni tímov vpravo Peter Cehlárik (Slovensko) a s číslom 50 Patrick Hager kontrolujú spolu s rozhodcami kvalitu ľadu počas zápasu Nemecko - Slovensko na turnaji o Nemecký pohár v Landshute v sobotu 9. novembra 2024. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

tabuľka:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 7:2 6*



2. Rakúsko 2 1 0 0 1 3:3 3



3. Dánsko 2 0 1 0 1 8:8 2



4. Nemecko 2 0 0 1 1 7:12 1



* istý víťaz turnaja

zostávajúci program turnaja:



nedeľa 10. októbra



11.30 Slovensko - Dánsko



15.00 Nemecko - Rakúsko

Landshut 9. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti vyhrali vo svojom druhom zápase na Nemeckom pohári 2024 nad domácim výberom 6:2 a v predstihu sa stali víťazmi turnaja. Pred záverečným duelom proti Dánsku (v nedeľu 10. novembra o 11.30 h) ich už nemôže v tabuľke nikto predstihnúť.Slováci zdolali vo svojom prvom zápase Rakúsko 1:0. Na tradičnom novembrovom meraní síl naposledy triumfovali v roku 2016, vlani boli druhí. Je to pre nich piate prvenstvo na turnaji, prvé pod vedením Craiga Ramsayho.Hneď po prvom vhadzovaní rozhodca duel prerušil a takmer hodinu sa nehralo, ľadári museli upraviť ryhy v obrannom pásme Slovákov. Po tejto nepríjemnosti mali najskôr šance Nemci, Tomek si pripísal prvé dôležité zákroky. Hra sa potom vyrovnala a aj Strahlmeier predviedol svoje umenie. Zaujímavý hokej pokračoval a v 17. minúte otvoril skóre Takáč. Faško-Rudáš predtým výborne zareagoval na puk v útočnom pásme, odzbrojil brankára a naservíroval spoluhráčovi nezištnú prihrávku.Problém s ľadom riešili organizátori aj pred začiatkom druhého dejstva, ale pauza bola tentoraz minimálna. Prvú šancu mali opäť domáci, Schützov pokus Tomek vytesnil. Potom si Slováci vytvorili tlak v útočnom pásme, Pospíšil našiel Cingela, ten vzápätí Korenčíka a následná strela obrancu zapadla do bránky - 0:2. Nemci znížili o štyri minúty neskôr po chybe Tamášiho, presadil sa Schinko. Šance potom mali oba tímy, ale brankári sa vyznamenali.Nemeckí hráči boli po dvoch tretinách strelecky aktívnejší (21:15), ale prvú strelu v tretej časti vyslali na bránku Slováci. V 44. minúte sa už aj tešili z gólu, keď sa Faško-Rudáš výborne zorientoval po strele Takáča a zvýšil na 3:1. Nemci vzápätí znížili, ale rozhodcovia im gól neuznali, keďže mu predchádzal faul na brankára Tomeka. Náskok potom zvýšil Roman, keď využil skvelú prihrávku od Goliana, a potom v presilovke po strele od modrej čiary skóroval aj obranca Ivan. Na tento gól ešte stihol zareagovať Schmölz, ale posledné slovo mal Takáč, keď uzavrel skóre do prázdnej bránky.