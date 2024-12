Ústav chorôb: Experimentálna liečba pomohla dieťaťu s vrodenou chybou

Bratislava 4. decembra (TASR) - Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave podali dieťaťu s vrodenou urologickou chybou experimentálnu liečbu - fekálnu mikrobiálnu transplantáciu (FMT). Po nej sa zdravotný stav dieťaťa zastabilizoval. Dieťa sa tak podľa NÚDCH stalo druhým pediatrickým pacientom na svete, u ktorého bola táto transplantácia urobená z urologickej indikácie. TASR o tom informovala hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.



"Dieťa sa narodilo s ťažkou vrodenou vývojovou chybou uropoetického traktu, chlopňou zadnej uretry, z čoho vyplývalo postihnutie močového mechúra a obličiek. Pacient bol od narodenia na antibiotickej liečbe a napriek tomu sa zápaly obličiek stále opakovali. Celkovo prekonal 30 zápalov obličky," priblížil riaditeľ ústavu Peter Bartoň.



Vysvetlil, že každý ďalší zápal viac poškodzoval obličky, preto v snahe zabrániť ďalším zápalom lekári zvažovali odobratie menej fungujúcej obličky. "Na druhej strane, ak by sme mu vybrali obličku, hrozilo by veľké riziko, že následne skončí v chronickom zlyhávaní obličiek s následnou nutnosťou dialýzy a transplantácie. Každé zachované tkanivo obličky je pre dieťa dobré. Preto sme sa rozhodli pre experimentálnu liečbu," ozrejmil s tým, že odvtedy zápaly obličiek prestali.



"Pri infekciách obličiek predpokladáme, že patogenéza spočíva v tom, že črevné baktérie sa dostanú do močových ciest a spôsobujú ataky zápalov. Tým, že sme z čreva vytesnili škodlivé - multirezistentné baktérie a nahradili ich správnymi, sme zabránili ďalším zápalom. Tým, že sme zabránili ďalším atakom, sme dosiahli, že obličky sa ďalej nepoškodzujú," vysvetlila lekárka Barbora Piteková. Po podaní fekálnej transplantácie sa podľa jej slov zdravotný stav dieťaťa zastabilizoval a významne sa zmenila kvalita jeho života. "V súčasnosti chodí na kontroly a žije normálny život bez obmedzení," dodala.



Zároveň ozrejmila, že keďže bolo dieťa od narodenia na antibiotickej liečbe, malo takmer úplne zničený črevný mikrobióm. Vďaka FMT sa ho podľa jej slov podarilo postupne zmeniť na zdravý. "Cieľom je aj udržateľnosť zdravého mikrobiómu, preto je pacient pravidelne sledovaný a v prípade potreby sme pripravení adekvátne zasiahnuť. Ak by aj nejaká črevná baktéria prenikla do moču, už nespôsobí vážnu infekciu. Tieto výsledky nás podporili v tom, že od januára plánujeme začať štúdiu, v ktorej umožníme podstúpiť experimentálnu liečbu všetkým deťom, ktoré majú rovnaký problém," doplnila.