ÚTOČIACA SAMICA EMU: Pátra po nej polícia

Jackson 13. februára (TASR) – Polícia v americkom štáte Mississippi žiada obyvateľov, aby boli ostražití, pretože pátra po tvorovi obvinenom zo "zločinu úteku a výtržníctva". Hľadaným je vták emu, píše TASR podľa správy agentúry UPI.



"Ak prídete do kontaktu s týmto podozrivým, postupujte maximálne opatrne. Podozrivá je známa tým, že útočí na každého, kto sa jej cestou za slobodou postaví do cesty," uvádza plagát upozorňujúci na hľadaného "zločinca", ktorý vytvorilo policajné oddelenie z okresu Batesville. Samicu vtáka emu údajne naposledy zazreli neďaleko diaľnice.



Polícia žiada všetkých, ktorí vtáka uvidia, aby netrúbili. "Bojí sa, majiteľom s bezpečným návratom domov pomáha tím odborníkov. Ak ju zazriete, ozvite sa nám a my kontaktujeme majiteľov," uvádza polícia.



Emu je veľký, pštrosovi podobný nelietavý vták s dlhým krkom a silnými nohami pôvodom z Austrálie, kde obýva púšte, polopúšte, trávnaté oblasti a lesy mierneho pásma. Dosahuje výšku 1,5 až 1,9 metra a hmotnosť približne 30 až 55 kilogramov. Zvyčajne sa živí rastlinnou stravou, nepohrdne však ani hmyzom či slimákmi.