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UTOPIL SA: V multifunkčnom areáli našli 25-ročného muža

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Polícia uviedla, že 25-ročný muž sa šiel kúpať do časti určenej na plávanie na vlastnú zodpovednosť a utopil sa z neznámej príčiny.

Autor TASR
Levoča 29. júna (TASR) - V multifunkčnom areáli v Levoči sa v pondelok utopil 25-ročný muž. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Prešove s tým, že nešťastie sa stalo krátko po 15.00 h.

Polícia uviedla, že 25-ročný muž sa šiel kúpať do časti určenej na plávanie na vlastnú zodpovednosť a utopil sa z neznámej príčiny. „Napriek snahe záchranárov sa mladého muža nepodarilo zachrániť. Okolnosťami tejto tragickej udalosti sa zaoberá poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Levoči,“ dodáva polícia.
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