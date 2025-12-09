< sekcia Import
Utorkové ráno bude mrazivé, cez deň nás čaká zamračená obloha
Teploty sa budú pohybovať medzi 4 až 9 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Oblačno až zamračené. Teploty 4 až 9 stupňov C.
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 6 až 9 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 4 až 8 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 4 až 8 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 5 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 3 stupne Celzia.
