Utorok 9. december 2025Meniny má Izabela
Utorkové ráno bude mrazivé, cez deň nás čaká zamračená obloha

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Teploty sa budú pohybovať medzi 4 až 9 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Oblačno až zamračené. Teploty 4 až 9 stupňov C.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 6 až 9 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 4 až 8 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 4 až 8 stupňov C.



Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 6 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 5 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 3 stupne Celzia.





Zdroj: meteo.sk
