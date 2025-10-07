< sekcia Import
Utorok bude oblačný, pre istotu si zoberte aj dáždnik
Teploty sa budú pohybovať medzi 11 až 16 stupňami C.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Prevažne oblačno a na východe miestami prehánky. Teploty 11 až 16 stupňov C.
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 9 až 6 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 8 až 3 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno a prehánky. Najnižšie ranné teploty 8 až 4 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 10 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 1 stupeň Celzia.
zdroj: meteo.sk
