Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. október 2025Meniny má Eliška
< sekcia Import

Utorok bude oblačný, pre istotu si zoberte aj dáždnik

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Teploty sa budú pohybovať medzi 11 až 16 stupňami C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. októbra (TASR) - Prevažne oblačno a na východe miestami prehánky. Teploty 11 až 16 stupňov C.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 9 až 6 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 8 až 3 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno a prehánky. Najnižšie ranné teploty 8 až 4 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.


Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná 10 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno a prehánky. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 6 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 1 stupeň Celzia.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.




zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

LITERÁRNY SVET SMÚTI: Nečakane zomrela známa spisovateľka

Nobelovu cenu za medicínu získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič