Utorok 21. október 2025Meniny má Uršuľa
Utorok bude zamračený, na horách rátajte s mrazom

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty sa budú pohybovať medzi 7 až 15 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Prevažne zamračené. Teploty 7 až 15 stupňov C.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 9 až 12 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.





Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 5 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 4 stupne C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná teplota 2 stupne C.




VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.





zdroj: meteo.sk
.

