Utorok bude zamračený, na horách rátajte s mrazom
Teploty sa budú pohybovať medzi 7 až 15 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Prevažne zamračené. Teploty 7 až 15 stupňov C.
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 9 až 12 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 5 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 4 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná teplota 2 stupne C.
zdroj: meteo.sk
